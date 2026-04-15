Місцеві ради зобов’яжуть допомагати активістам: як зміняться правила створення органів самоорганізації населення

Будинкові, вуличні та селищні комітети отримають частину повноважень рад та ресурси на благоустрій за новими правилами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт 15165, що пропонує нові правила для органів самоорганізації населення. Застаріле законодавство 2001 року мають замінити більш сучасними механізмами участі громадян в управлінні громадами.

Органи самоорганізації населення — це представницькі органи, які створюються жителями для вирішення питань місцевого значення. Основним рушієм запропонованих змін є виконання Дорожньої карти з питань функціонування демократичних інституцій, затвердженої урядом у 2025 році. Зокрема, пункт 6.1 цієї карти прямо вимагає покращення умов для діяльності ОСН у контексті кластера «Основи процесу вступу до ЄС».

Окрім того, чинна процедура створення ОСН є надто складною для громадян, оскільки мешканці часто не розуміють меж своїх повноважень та принципів взаємодії з муніципалітетами.

Нова термінологія

Тепер структура ОСН стане зрозумілою та логічною, адже громадяни зможуть об’єднуватися як в маленький будинковий комітет, так і в комітет цілого мікрорайону чи села.

Пропонується чіткий поділ:

Комітети села, селища, міста або району в місті.

Комітети мікрорайону, житлового комплексу або кварталу.

Вуличні та будинкові комітети. Важливою зміною є визначення території діяльності як нерозривної частини громади, що затверджується рішенням ради на підставі ініціативи жителів.

Законопроєкт пропонує два формати прийняття рішень. Через збори жителів — безпосереднє зібрання всіх мешканців певної території. Та через конференцію жителів — з’їзд уповноважених представників, обраних на зборах у менших частинах території, наприклад, делегати від будинків на конференцію мікрорайону.

Окрему увагу приділено повноваженням ОСН. Вони поділяються на власні, тобто такі, що визначені законом, та делеговані місцевою радою. Це створює основу для того, щоб громади могли передавати частину своїх функцій безпосередньо людям на місцях.

Ініціативна група

Нова редакція закону також деталізує порядок ініціювання створення таких органів. Стаття 8 проєкту встановлює порядок дій для легітимізації ОСН. Ключовим моментом є взаємодія ініціативної групи з уповноваженим органом ради на етапі підготовки. Троє активних жителів можуть створити ініціативну групу та звернутися до місцевої ради, яка протягом 30 днів має надати дані про кількість виборців на території та надати консультаційну допомогу.

Протягом 90 днів група має організувати збори або конференцію, повідомивши раду за 10 днів, а сусідів — за 7 днів до події. На зборах необхідно вирішити, чи буде ОСН юридичною особою, затвердити його назву, межі, повноваження та обрати керівництво.

Для отримання дозволу на створення уповноважені особи подають до ради пакет документів, який включає протокол зборів, список учасників та персональні дані обраних членів органу. Це створює прозору систему підзвітності та верифікації ініціативи жителів.

Важливим нововведенням є обов'язковість надання радою організаційної допомоги активістам, що перетворює процес створення ОСН на процедуру взаємодії.

Виборчий процес

Законопроєкт впроваджує принцип відносної більшості при обранні персонального складу.

Збори жителів самостійно вирішують, яким буде голосування: відкритим чи таємним. Термін повноважень самого ОСН може бути необмеженим, проте його персональний склад, тобто керівник, заступники, секретар, обирається на строк до п’яти років.

Суспільство та бізнес

ОСН отримують розширені повноваження у сферах, які безпосередньо впливають на якість життя, такі як організація благоустрою, озеленення, догляд за громадськими просторами та допомога вразливим верствам населення (людям похилого віку, особам з інвалідністю, сім’ям загиблих військовослужбовців).

Крім того, законопроєкт встановлює, що ОСН можуть представляти інтереси жителів у відносинах із суб’єктами господарювання, які діють на відповідній території. Це означає необхідність для бізнесу, особливо у сфері будівництва чи ЖКГ, будувати прямий діалог із легітимними представниками громади. Також ОСН беруть участь в обговоренні містобудівної документації, що зробить процеси забудови більш прозорими.

Фінансова незалежність

Фінансовою основою діяльності ОСН стануть кошти місцевого бюджету, благодійні пожертви та інші незаборонені законом надходження.

Ба більше, місцева рада зможе наділити ОСН частиною своїх самоврядних повноважень на підставі договору, передаючи відповідне майно та ресурси.

Для запобігання корупції та зловживанням запроваджується обов’язкове створення ревізійної комісії, яка підзвітна зборам жителів та здійснює внутрішній фінансовий контроль.

Попри сучасні положення проєкту, деякі його норми можуть потребувати додаткового доопрацювання або чіткішого регулювання.

Так, наприклад, законопроєкт передбачає, що до складу органів самоорганізації населення не можуть бути обрані особи, які мають судимість за тяжкі злочини, корупційні правопорушення або злочини проти основ національної безпеки. Кандидати повинні подати письмову заяву про відсутність таких обставин. Проте механізм перевірки цієї інформації чітко не визначений.

Хоча законопроєкт передбачає вичерпний перелік підстав для відмови у створенні ОСН, органи місцевого самоврядування зберігають право припиняти повноваження таких органів у разі перебудови або реорганізації будинків, кварталів чи вулиць, що пов’язано з відселенням жителів. Така норма може залишати простір для зловживань місцевих рад.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.