Отпуск из-за АТО не гарантирует автоматическую оплату простоя после его завершения — ВС

07:30, 15 апреля 2026
ВС разъяснил, что оплата простоя после отпуска осуществляется только при условии готовности работать и уведомления работодателя.
В постановлении по делу № 140/8189/23 от 9 апреля 2026 года Верховный Суд сформулировал подход к применению статей 34, 113 КЗоТ Украины относительно оплаты времени простоя.

Решение актуально для ситуаций «замороженных» трудовых отношений в военное время: в этом деле истец после почти шести лет отпуска считала, что оплата простоя должна начисляться автоматически без восстановления связи с работодателем.

Обстоятельства дела

Истец состояла в трудовых отношениях с территориальным органом Гослекслужбы и с 2016 года находилась в отпуске без сохранения заработной платы в связи с проведением АТО.

После исключения соответствующей нормы из Закона Украины «Об отпусках» с 2022 года ее отпуск прекратился. В то же время заработная плата ей не начислялась.

Истец считала, что у ответчика имел место простой, а следовательно она имеет право на оплату этого периода не ниже чем в размере двух третей оклада.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, указав, что истец не выполняла обязанностей и не уведомляла работодателя о готовности работать.

Истец подала кассационную жалобу, требуя отменить решения предыдущих инстанций и указывая на отсутствие вывода Верховного Суда относительно применения статей 34, 113 КЗоТ в подобных правоотношениях. Она настаивала, что объявленный у ответчика простой распространяется на всех работников, а следовательно после завершения отпуска должно автоматически возникать право на оплату простоя. Ответчик возражал, считая решения судов законными, а кассационное производство было открыто определением Суда.

Позиция Верховного Суда

Суд указал, что спорные правоотношения в этом деле касаются особенностей оплаты времени простоя работника, который на момент издания приказа о простое находился в отпуске, а кассационное производство открыто в связи с отсутствием вывода Верховного Суда относительно применения статей 34, 113 КЗоТ Украины в подобных правоотношениях.

Из анализа статей 34, 113 КЗоТ Украины следует, что простой является исключительным случаем в процессе производства (деятельности предприятия или учреждения), когда работник по объективной причине временно не имеет возможности выполнять свои трудовые функции.

КЗоТ Украины не устанавливает порядка объявления простоя и его прекращения. В то же время устоявшимся является подход, согласно которому простой объявляется приказом / распоряжением предприятия, учреждения, организации. Простой может быть объявлен как для всего предприятия, так и для отдельного структурного подразделения или для отдельных работников, о чем указывается в соответствующем приказе (распоряжении).

ВС отметил: «Объявление простоя не по вине работника является основанием для начисления работникам, которые находятся в простое, заработной платы из расчета не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада)».

Важным является то, что отпуск (любого вида) и простой являются разными формами временного освобождения от выполнения работы, которые не могут применяться к работнику одновременно.

В случае пребывания работника в отпуске, правовые последствия, связанные с простоем, на него не распространяются.

Следовательно, в случае объявления простоя предприятия, учреждения, организации, соответствующие правовые последствия простоя распространяются и на работников, которые выходят из отпусков, и принятие отдельного приказа (распоряжения) относительно простоя такого работника не требуется.

В то же время Суд подчеркнул, что автоматическое применение к работнику приказа (распоряжения) о простое (если он объявлен для всего предприятия, учреждения, организации или для структурного подразделения, в котором работает лицо, отпуск которого заканчивается) не влечет автоматического начисления оплаты за простой.

Исходя из положений статей 34, 113 КЗоТ Украины, условиями оплаты простоя является совокупность следующих обстоятельств: 1) простой возник не по вине работника; 2) работник готов к выполнению работы, но у работодателя отсутствует организационная и/или техническая возможность обеспечить выполнение работы работником вследствие действия непреодолимых сил или в связи с другими существенными обстоятельствами.

Таким образом, в случае окончания отпуска во время действия приказа о простое, оплата времени простоя осуществляется после подтверждения готовности работника приступить к выполнению своих обязанностей путем выхода на работу, а если условиями простоя присутствие работников на рабочем месте не требуется — путем уведомления непосредственного руководителя и/или структурного подразделения, ответственного за управление персоналом, об окончании отпуска и готовности приступить к работе.

Суд отметил, что день окончания отпуска истца пришелся на пятый месяц полномасштабного вторжения рф в Украину. По состоянию на июль 2022 года город Рубежное был оккупирован, а войска рф продолжали наступление по всей линии фронта, в том числе в Луганской области.

Учитывая указанные выводы, а также принимая во внимание значительную продолжительность отпуска истца (почти 6 лет), окончание которого пришлось на полномасштабное вторжение и связанное с этим перемещение населения, в том числе за пределы Украины, Суд считает ошибочными доводы кассационной жалобы о том, что оплата времени простоя истцу после окончания отпуска должна была начисляться автоматически, в силу самого факта объявления простоя.

В спорных правоотношениях возможность оплаты времени простоя зависела от готовности истца приступить к работе после окончания отпуска и уведомления работодателя об этих обстоятельствах с целью надлежащего учета.

Таким образом Верховный Суд фактически сформулировал правовую позицию: сам факт объявления простоя не создает автоматического права на оплату для работника, который вернулся из отпуска.

Ключевыми условиями является активное поведение работника — подтверждение готовности работать и надлежащее уведомление работодателя. Без этого оплата времени простоя не осуществляется.

Отпуск из-за АТО не гарантирует автоматическую оплату простоя после его завершения — ВС

