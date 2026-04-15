Украина в тройке государств-членов Совета Европы по количеству находящихся на рассмотрении ЕСПЧ заявлений

За громкими победами над Россией в Страсбурге скрывается процесс адаптации к стандартам ЕС в условиях военного положения.

2025 год для европейской системы защиты прав человека можно назвать в некотором роде символичным, ведь именно в прошлом году Европейской конвенции по правам человека исполнилось 75 лет со дня принятия. Однако для Украины этот год оказался довольно противоречивым в контексте защиты прав человека.

С одной стороны, государство одержало важную победу в Большой палате Европейского суда по правам человека относительно преступлений, совершенных Российской Федерацией. Показательным стало решение от 9 июля 2025 года по делу «Украина и Нидерланды против России», в котором Большая палата установила факты массовых и систематических нарушений основополагающих прав человека, связанных с конфликтом в Украине, и возложила ответственность на РФ. ЕСПЧ подчеркнул, что система Европейской конвенции по правам человека не может допустить уничтожения правовой идентичности государства путем применения силы.

С другой стороны — 2025 подтвердил, что количество обращений в ЕСПЧ не уменьшается, что свидетельствует о наличии проблем в сфере защиты прав человека.

14 апреля с рабочим визитом в Украину прибыл Председатель Европейского суда по правам человека Маттиас Гийомар. В рамках визита он провел ряд встреч с украинским руководством, в частности с главой Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым. Кроме того, делегацию Европейского суда по правам человека принял Верховный Суд.

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко отметил, что этот визит имеет особое символическое значение. В последний раз Председатель ЕСПЧ посещал Украину 1 июля 2011 года – тогда эту должность занимал Жан-Поль Коста. С тех пор прошло 15 лет, которые для Украины стали временем глубоких трансформаций: построение новой архитектуры судебной власти, переосмысление независимости суда и утверждение правосудия как подлинного гаранта справедливости.

В то же время международно-правовые достижения Украины, в частности по делам против РФ, не могут рассматриваться как замена или компенсация для решения внутренних проблем в сфере защиты прав человека и функционирования государственных институтов.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая заявила, что Украина «качественно выполняет свои обязательства», готовит «качественные правовые позиции» и активно работает над достижением результатов в делах в ЕСПЧ.

В то же время статистические данные, приведенные в Годовом отчете ЕСПЧ за 2025 год, дают более полное и объективное представление о реальном положении дел.

По данным Годового отчета, в 2025 году в отношении Украины было принято 164 решения, из которых по 160 делам установлено как минимум одно нарушение Европейской конвенции по правам человека. Таким образом, в 97,6% дел, дошедших до стадии окончательного решения, Суд констатировал нарушения со стороны государства.

Кроме того, Украина занимает третье место среди 46 государств — членов Совета Европы по количеству заявлений, находящихся на рассмотрении Суда. По состоянию на конец 2025 года в ЕСПЧ рассматривалось 4004 заявления против Украины.

Анализ установленных нарушений свидетельствует, что их значительная часть касается базовых гарантий прав человека. В частности, 68 случаев связаны с нарушением статьи 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), 58 — со статьей 6 (право на справедливый суд), а 42 — со статьей 3 (запрет пыток и нечеловеческого или унижающего достоинство обращения).

Высокое количество обращений граждан к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, приблизительно 152 000 обращений граждан за год, также свидетельствует о значительном уровне общественного запроса на защиту прав человека. Во многих случаях граждане обращаются в ЕСПЧ после исчерпания национальных средств правовой защиты, в частности по делам, касающимся незаконных задержаний, условий содержания под стражей или ненадлежащего обращения.

Украинская система правосудия работает вопреки вызовам войны

Просматривая статистику ЕСПЧ, невозможно в очередной раз не отметить критическое состояние кадрового обеспечения украинских судов. Сегодня судебная власть работает в условиях, которые трудно назвать нормативными.

При заполненности штата всего на 60-70%, фактическое количество судей, осуществляющих правосудие, часто еще меньше. Это приводит к тому, что на одного судью приходятся тысячи дел в год. В таких условиях соблюдение идеальных процессуальных сроков становится физически невозможной задачей, несмотря на максимальные усилия судей.

Огромное количество заявлений в ЕСПЧ — это не столько показатель некачественной работы судов, сколько результат того, что судебная система годами находится в состоянии кадрового дефицита.

Важно подчеркнуть, что даже при условии дефицита кадров и постоянных вызовов безопасности, судебная власть обеспечила непрерывность правосудия. Это достижение, которое во время встречи отметил и Маттиас Гийомар, ведь сохранение функционирующей судебной системы в воюющей стране является уникальным для мировой практики примером стойкости.

Приоритеты

Учитывая данные Годового отчета ЕСПЧ и общие тенденции в делах против Украины, дальнейшая государственная политика в сфере защиты прав человека требует системного подхода.

Государственным органам целесообразно уделять больше внимания анализу системных проблем, отраженных в статистике ЕСПЧ, и формированию политик, направленных на их устранение. Наряду с отметкой международно-правовых успехов, в частности в делах против РФ, важным остается последовательное реагирование на выявленные ЕСПЧ нарушения и предотвращение их повторения.

Одним из главных механизмов решения системных нарушений является надлежащее исполнение решений ЕСПЧ, в частности в делах, имеющих признаки массовых проблем. В отчете подчеркнуто, что наибольшее значение для ЕСПЧ имеют те решения, которые полностью выполняются государствами.

Для Украины это может означать дальнейшее совершенствование уголовного процесса и механизмов защиты от нарушений статей 3 и 5 Европейской конвенции по правам человека.

Важным направлением также является расширение программ обучения для судей, адвокатов и прокуроров относительно применения стандартов Конвенции. В этом контексте полезным инструментом может быть образовательная платформа ECHR Knowledge Sharing Platform, которая уже доступна на украинском языке и содержит систематизированную практику Суда.

Учитывая перспективу будущих решений по межгосударственным делам против РФ, важным является обеспечение координации между исполнением решений ЕСПЧ и работой Международного реестра убытков, нанесенных агрессией России против Украины. Такое взаимодействие может способствовать более эффективному механизму компенсации ущерба, причиненного в результате агрессии.

Решения ЕСПЧ по межгосударственным делам будут служить преюдицией — установленными фактами, которые не требуют повторного доказывания в рамках Реестра. Лица, уже имеющие положительные решения ЕСПЧ против РФ, будут иметь приоритетное право на верификацию их заявок в Реестре.

Основная цель — направить конфискованные активы РФ именно в Компенсационный фонд, который будет наполняться на основе данных Реестра.

Таким образом, решение ЕСПЧ — это юридическая основа, а Реестр убытков — технический инструмент, который в будущем превратит бумажные решения в реальные выплаты.

Вывод

Годовой отчет Европейского суда по правам человека за 2025 год отражает сложную картину для Украины. С одной стороны, государство активно использует международно-правовые механизмы для привлечения к ответственности РФ за нарушения прав человека, связанные с агрессией против Украины. С другой стороны, статистика обращений и решений Суда свидетельствует о сохранении ряда проблем в сфере обеспечения прав человека на национальном уровне.

Однако, Годовой отчет не следует рассматривать как основание для критики исключительно судебной власти, а скорее как сигнал для государства. Судьи не могут нести полную ответственность за системные проблемы, обусловленные, в частности, кадровым дефицитом и организационными вызовами. Реальное повышение качества правосудия станет возможным только при условии преодоления кадрового дефицита и создания государством надлежащих условий функционирования судебной системы, соответствующих высоким стандартам, определенным в практике ЕСПЧ.

Рабочий визит Председателя Европейского суда по правам человека Маттиаса Гийомара в Украину подтверждает, что вопросы соблюдения прав человека и исполнения решений Суда остаются важными для Европы. В то же время дальнейший прогресс в этой сфере будет зависеть от способности государства последовательно внедрять решения ЕСПЧ и устранять причины системных нарушений.

