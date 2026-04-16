ВС: передача данных о ВСУ врагу через мессенджер — это коллаборационная деятельность, а не просто распространение информации

ВС подчеркнул, что передача врагу данных о ВСУ через мессенджер является помощью в боевых действиях и коллаборационной деятельностью.

В практике военного времени вопрос уголовно-правовой квалификации информационного поведения приобрёл особую значимость: грань между «распространением информации» и фактическим сотрудничеством с врагом часто является тонкой, но критической с точки зрения ответственности. Именно поэтому позиции Верховного Суда в таких делах формируют чёткие ориентиры для правоприменения.

В постановлении по делу № 202/14884/23 от 2 апреля 2026 года Верховный Суд разграничил, является ли передача информации о расположении ВСУ конкретному представителю государства-агрессора распространением информации или формой помощи в ведении боевых действий.

Обстоятельства дела

Местный суд признал женщину виновной в коллаборационной деятельности и назначил ей 13 лет лишения свободы с дополнительными санкциями. Апелляционный суд оставил этот приговор без изменений.

Осуждённая, находясь в г. Новогродовка, в течение нескольких дней через мессенджер «Telegram» передавала военнослужащему рф информацию о расположении подразделений ВСУ, в частности в больнице, учебном заведении, полицейском участке и других объектах.

В суде она отрицала свою вину, утверждала, что не помнит переписку и что её аккаунт мог быть взломан. В то же время факт общения с этим лицом и передачи информации о расположении военных в больнице она не отрицала. Суд признал её версию защиты необоснованной и такой, что опровергается доказательствами.

Вместе с тем в кассационной жалобе защитник настаивал, что действия женщины следует квалифицировать как распространение информации о расположении ВСУ (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины), а не как коллаборационную деятельность.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что доводы защитника о том, что действия осуждённой нельзя считать помощью в ведении боевых действий, являются несостоятельными, поскольку по смыслу действующего законодательства такая помощь охватывает действия не только физического, но и информационного характера, такие как передача врагу военно значимых сведений.

Суд подчеркнул: «…виновное лицо не может не осознавать, что вследствие таких действий будет причинён вред подразделениям ВСУ, которые защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины».

Нельзя признать обоснованными также доводы заявительницы относительно наличия в деянии осуждённой признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 114-2 УК.

Указанной нормой предусмотрена ответственность за несанкционированное распространение в условиях военного положения информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности.

Вместо этого ч. 7 ст. 111-1 УК определяет коллаборационную деятельность; в частности, установлена наказуемость за оказание помощи в ведении боевых действий против ВСУ. Такая деятельность как элемент сотрудничества с представителем государства-агрессора может выражаться в различных формах, в том числе в предоставлении им необходимой информации.

ВС подчеркнул, что в данном деле установлено, что, неоднократно общаясь с представителем рф (военнослужащим), осуждённая предоставляла ему запрашиваемую информацию и таким образом помогала врагу в ведении боевых действий. Следовательно, указанная ситуация не охватывается диспозицией ч. 2 ст. 114-2 УК.

Суд пришел к выводу, что при установленных фактических обстоятельствах уголовного производства деяние осуждённой правильно квалифицировано по ч. 7 ст. 111-1 УК.

Верховный Суд подтвердил, что назначенное наказание соответствует требованиям закона, учитывает особо тяжкий характер преступления, данные о личности осуждённой и является справедливым и необходимым для её исправления и предупреждения новых уголовных правонарушений.

Таким образом, Верховный Суд закрепил подход: передача военно значимой информации представителю государства-агрессора в рамках взаимодействия с ним является коллаборационной деятельностью, даже если такая помощь имеет информационный характер.

