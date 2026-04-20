Женщина заявила, что под давлением в реабилитационном центре передала имущество: на чью сторону встал Верховный Суд

Верховный Суд подчеркнул, что для недействительности сделки по статье 231 ГК Украины необходимы доказательства насилия, а не предположения о психологическом давлении.

Тема недействительности сделок вследствие насилия не теряет остроты. Стороны апеллируют к «психологическому давлению», однако за этим понятием могут скрываться как реальные угрозы, так и субъективные ощущения. Именно поэтому вопрос, где проходит граница между настоящим принуждением и просто неудачным решением, становится ключевым — и от того, как суды ее проводят, зависит и доверие к сделкам, и предсказуемость всей практики.

В деле № 404/8754/21 от 1 апреля 2026 года Верховный Суд рассмотрел вопрос применения статьи 231 ГК Украины относительно недействительности сделки, совершенной под влиянием насилия.

Обстоятельства дела

Истец указывала, что была собственницей жилого дома, земельных участков и квартиры и вместе с мужем осуществляла предпринимательскую деятельность, связанную с предоставлением недвижимости в аренду.

По ее утверждению, в июне 2019 года она вместе с мужем была принудительно помещена в наркологический центр, где находилась до ноября 2019 года.

Она указывала, что во время пребывания в центре подвергалась психологическому и физическому давлению, ей вводили неизвестные препараты и заставляли подписывать документы без ознакомления с их содержанием, в связи с чем она не могла свободно формировать свою волю.

После освобождения истцу стало известно, что от ее имени, на основании доверенностей за этот период, представитель заключил договоры дарения, по которым принадлежащее ей недвижимое имущество было отчуждено в пользу ее матери. Истец отрицала предоставление таких полномочий и указывала, что действовала под давлением, а представитель фактически действовал в интересах ее родителей.

В то же время судами установлено, что в период пребывания в центре истец подписывала документы относительно участия в программе реабилитации, предоставляла нотариально удостоверенные согласия на выезд детей за границу, осуществляла платежи, связанные с хозяйственной деятельностью, и обращалась в медицинское учреждение. Частный нотариус подтвердил, что спорные доверенности были подписаны лично истцом.

Суд первой инстанции пришел к выводу о недоказанности обстоятельств совершения сделок под давлением и отказал в иске, тогда как апелляционный суд признал наличие психологического давления и частично удовлетворил иск, что стало основанием для кассационного пересмотра.

Апелляционный суд исходил из наличия психологического давления на истца во время пребывания в реабилитационном центре, что, по его мнению, свидетельствовало о дефекте ее волеизъявления.

В кассационной жалобе ответчик и другое лицо указывали на недоказанность таких обстоятельств и неправильное применение статьи 231 ГК Украины. Верховный Суд открыл кассационное производство и рассмотрел дело.

Позиция Верховного Суда

Суд напомнил, что сделка, совершенная лицом против его действительной воли вследствие применения к нему физического или психического давления со стороны другой стороны или со стороны другого лица, признается судом недействительной (статья 231 ГК Украины).

ВС подчеркнул: «Конструкция сделки, совершенной под влиянием насилия, построена по модели оспоримой сделки, то есть в каждом конкретном случае существует спор относительно формирования волеизъявления участника сделки вследствие насилия и необходимо доказать, что оно имело место».

Для признания недействительной сделки, совершенной лицом под влиянием насилия (статья 231 ГК Украины), подлежат доказыванию следующие обстоятельства: 1) факт применения к потерпевшей стороне сделки физического или психологического давления со стороны другой стороны или со стороны третьего лица; 2) совершение сделки против действительной воли; 3) наличие причинной связи между физическим или психологическим давлением и совершением оспариваемой сделки.

Суд сообщил, что факт насилия не обязательно должен быть установлен приговором суда, вынесенным в уголовном деле. Для признания сделки недействительной как совершенной под влиянием насилия не обязательно, чтобы контрагент лично осуществлял насилие. Необходимо лишь, чтобы он знал о факте насилия и использовал это в свою пользу для принуждения лица к совершению сделки.

То есть для признания сделки недействительной вследствие совершения ее под влиянием насилия или угрозы необходимо наличие физического или психического воздействия на лицо с целью побуждения к заключению сделки, что и должно быть доказано истцом.

ВС отдельно подчеркнул содержание понятия насилия.

Под насилием следует понимать причинение участнику сделки физических или душевных страданий с целью принудить заключить сделку. Насилие порождает страх наступления неблагоприятных последствий.

В отличие от насилия, угроза заключается в осуществлении только психического, но не физического воздействия и имеет место при наличии как неправомерных, так и правомерных действий. Угроза может быть основанием для признания сделки недействительной, когда из обстоятельств, имевших место на момент ее совершения, следует, что отказ участника сделки от ее совершения мог причинить вред его законным интересам.

Суд отметил, что сделка, совершенная лицом против его действительной воли, является оспоримой, и соответствующее обстоятельство не может устанавливаться иначе, чем по надлежащему требованию о признании такого договора недействительным. Бремя доказывания в такой категории дел распределяется таким образом, что обстоятельство совершения сделки под давлением должно доказывать именно то лицо, которое инициирует такой спор.

В то же время Суд прямо указал на недостаточность самого факта пребывания в реабилитационном центре — само по себе прохождение истцом курса психосоциальной реабилитации при установленных в данном деле обстоятельствах не свидетельствует о применении к ней психологического насилия со стороны ответчиков или совершении таких действий другими лицами, которые они (ответчики) использовали в свою пользу для принуждения к совершению сделок.

ВС пришел к выводу о правильности решения суда первой инстанции, заявив, что суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал собранные по делу доказательства, дал детальную оценку обстоятельствам совершения истцом оспариваемых сделок и пришел к обоснованному выводу об отсутствии правовых оснований для признания доверенностей и, соответственно, договоров дарения недействительными на основании статьи 231 ГК Украины.

Таким образом, Гражданский кодекс Украины применяется таким образом, что для признания сделки недействительной вследствие насилия необходимо доказать три вещи — что было давление, что лицо действовало не свободно и что именно это давление повлияло на его решение.

Субъективные утверждения или обстоятельства, которые лишь косвенно свидетельствуют о возможном давлении (в частности пребывание в реабилитационном центре), без надлежащих доказательств не являются достаточными.

Эта позиция усиливает стандарт доказывания в спорах о дефекте воли и ограничивает возможность признания сделок недействительными на основании предположений.

