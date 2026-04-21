Банкротство «по заказу»: ВС отказал банку в закрытии производства из-за связи кредитора и должника

Верховный Суд подтвердил, что кредитор не может инициировать закрытие дела, используя доводы, которые уже были предметом исследования во время открытия производства.

Кодекс Украины по процедурам банкротства преследовал цель создать динамичные процессы: от быстрой санации до оперативной продажи активов. Однако реалии украинского правосудия демонстрируют несколько иную картину. Дела о банкротстве часто превращаются в процессуальные трилогии, длящиеся годами.

«Судебно-юридическая газета» начинает серию публикаций, посвященных интересным решениям по делам о неплатежеспособности. Мы проанализируем Топ-5 кейсов ВС, которые определяют правила на рынке банкротства.

Дело № 910/15533/20 о банкротстве ООО длилось с ноября 2020 года. Банк, как крупнейший кредитор, постоянно пытался изменить ход игры и закрыть дело о неплатежеспособности, утверждая о фиктивности банкротства и заинтересованности инициирующего кредитора. 17 марта 2026 года ВС оставил без удовлетворения кассационную жалобу банка и подтвердил решения предыдущих инстанций.

Доводы банка как крупнейшего кредитора

Производство по делу о банкротстве было открыто еще в ноябре 2020 года по заявлению инициирующего кредитора. Позже требования этого кредитора были переданы по договору уступки другому обществу.

Банк, требования которого достигали 1,3 млрд гривен, в попытках закрыть производство по банкротству, утверждал, что инициирующий кредитор является заинтересованным лицом по отношению к должнику, так как предприятия имели общих учредителей и общих представителей. Кроме того, банк ссылался на то, что должник по состоянию на момент открытия производства по делу о банкротстве имел возможность рассчитаться с инициирующим кредитором.

Банк настаивал на том, что, учитывая связанность юридических лиц должника и инициирующего кредитора, средства в заем были предоставлены фактически самому себе, то есть в рамках одной группы связанных обществ. При этом дело о банкротстве было открыто именно в период наступления оснований принудительного взыскания с должника средств в пользу несвязанных кредиторов.

К тому же, должник после открытия производства по делу о банкротстве продолжил перечислять безвозвратную финансовую помощь вместо погашения долга перед банком.

Позиция Верховного Суда

Суд подчеркнул, что неплатежеспособность должника в 2020 году уже была установлена судом первой инстанции. Более того, это постановление пересматривалось в апелляции и осталось без изменений. Повторный пересмотр обстоятельств неплатежеспособности на стадии распоряжения имуществом по тем же основаниям невозможен.

Банк пытался доказать связанность через данные Антимонопольного комитета и личность адвоката, представлявшего обе стороны в разных делах. Однако суды отклонили эти доводы как не доказанные надлежащими и допустимыми доказательствами. Для суда простая ссылка на бывших учредителей или общих юристов не является автоматическим доказательством заинтересованности в понимании КУПБ.

Даже если должник в 2020 году активно перечислял безвозвратную финансовую помощь третьим лицам — это не является самостоятельным основанием для закрытия производства. Кредитор, в том числе банк, имеет право оспаривать такие сделки отдельно в порядке ст. 42 КУПБ.

Кроме того, Верховный Суд напомнил, что он является судом права, а не факта. Кассационный суд не может собирать новые доказательства или осуществлять их переоценку. Если суды низших инстанций уже оценили банковские выписки о движении денежных средств и не нашли оснований для закрытия дела о неплатежеспособности, кассационный суд не имеет права вмешиваться в эту оценку, если не были нарушены нормы процессуального права.

Важно: если момент обжалования постановления об открытии производства упущен, доказать необоснованность банкротства позже, ссылаясь на ст. 90 КУПБ, становится почти невозможным, если только не появятся принципиально новые факты неплатежеспособности, возникшие после открытия дела.

Заключение должником сомнительных сделок, например, предоставление безвозвратной помощи во время банкротства, также не является основанием для закрытия дела. Такие действия должны оспариваться в порядке статьи 42 КУПБ как признание сделок недействительными, а не через механизм закрытия производства.

