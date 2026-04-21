ВРП определился с двумя судьями в апелляционные суды, еще два кандидата «зависли»

12:27, 21 апреля 2026
ВСП рекомендовал двух судей в апелляционные суды, рассмотрение еще двух кандидатур было отложено.
ВРП определился с двумя судьями в апелляционные суды, еще два кандидата «зависли»
Высший совет правосудия принял решение о внесении Президенту Украины представлений о назначении двух судей в апелляционные суды общей и административной юрисдикций.

По результатам рассмотрения материалов члены ВСП поддержали кандидатов, прошедших все необходимые проверки и соответствующих требованиям законодательства.

Рекомендованные кандидаты:

  • Ильницкий Олег Владимирович — на должность судьи Восьмого апелляционного административного суда;
  • Лебеженко Владимир Александрович — на должность судьи Черниговского апелляционного суда.

В то же время рассмотрение кандидатур Амировой Юлии Валентиновны (Северный апелляционный хозяйственный суд) и Микитин Надежды Михайловны (Седьмой апелляционный административный суд) было отложено.

Во время заседания ВСП кандидаты отвечали на вопросы членов совета относительно профессиональной деятельности. В частности, Владимира Лебеженко спросили о решении 2021 года, принятом без учета изменений законодательства. Он объяснил это последствиями перенесенной болезни и значительной служебной нагрузкой в конце года. В итоге ВСП поддержал внесение его кандидатуры 14 голосами «за» при 2 «против».

Олег Ильницкий ответил на вопросы относительно своей деятельности и мотивации, в частности отметил, что должность дисциплинарного инспектора не дает преимуществ в конкурсе. Среди ключевых проблем правовой сферы он назвал необходимость обеспечения четкости и понятности судебной практики, а также соблюдения разумных сроков рассмотрения дел. Его кандидатуру члены ВСП поддержали единогласно — 15 голосов «за».

ВРП определился с двумя судьями в апелляционные суды, еще два кандидата «зависли»

ВСП рекомендовал двух судей в апелляционные суды, рассмотрение еще двух кандидатур было отложено.

