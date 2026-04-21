ВРП визначилася з двома суддями до апеляційних судів, ще двоє кандидатів «зависли»

12:27, 21 квітня 2026
ВРП рекомендувала двох суддів до апеляційних судів, розгляд ще двох кандидатур було відкладено.
Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення Президентові України подань щодо призначення двох суддів до апеляційних судів загальної та адміністративної юрисдикцій.

За результатами розгляду матеріалів члени ВРП підтримали кандидатів, які пройшли всі необхідні перевірки та відповідають вимогам законодавства.

Рекомендовані кандидати:

  • Ільницький Олег Володимирович — на посаду судді Восьмого апеляційного адміністративного суду;
  • Лебеженко Володимир Олександрович — на посаду судді Чернігівського апеляційного суду.

Водночас розгляд кандидатур Амірової Юлії Валентинівни (Північний апеляційний господарський суд) та Микитин Надії Михайлівни (Сьомий апеляційний адміністративний суд) було відкладено.

Під час засідання ВРП кандидати відповідали на запитання членів ради щодо професійної діяльності. Зокрема, Володимира Лебеженка запитали про рішення 2021 року, ухвалене без урахування змін законодавства. Він пояснив це наслідками перенесеної хвороби та значним службовим навантаженням наприкінці року. У підсумку ВРП підтримала внесення його кандидатури 14 голосами «за» при 2 «проти».

Олег Ільницький відповів на запитання щодо своєї діяльності та мотивації, зокрема зазначив, що посада дисциплінарного інспектора не дає переваг у конкурсі. Серед ключових проблем правової сфери він назвав необхідність забезпечення чіткості та зрозумілості судової практики та дотримання розумних строків розгляду справ. Його кандидатуру члени ВРП підтримали одноголосно — 15 голосів «за».

