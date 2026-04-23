Сыну отказали в выплатах пропавшей военнослужащей матери из-за отсутствия справки о совместном проживании: почему суд стал на его сторону

Суд признал противоправным отказ в выплате денежного обеспечения, если в решении не указаны предусмотренные Порядком № 884 основания.

Несмотря на то, что вопрос выплат семьям без вести пропавших военнослужащих уже неоднократно анализировался судами, он остается резонансным и практически значимым. Массовость таких кейсов обуславливает дальнейшее формирование подходов в правоприменении и необходимость уточнения судебной практики.

В деле № 480/179/25 от 17 апреля 2026 года суд рассмотрел вопрос правомерности отказа в выплате денежного обеспечения члену семьи без вести пропавшего военнослужащего.

Обстоятельства дела

Сын военнослужащей, которая пропала без вести во время боевых действий, обратился в воинскую часть с заявлениями о выплате причитающегося ей денежного обеспечения как члену семьи.

Сначала он подал заявление с базовым пакетом документов. Позже — повторное обращение через горячую линию Минобороны. По результатам рассмотрения этих обращений воинская часть отказала в выплате, мотивируя это отсутствием подтверждения совместного проживания сына с матерью.

В то же время после получения дополнительной информации о фактическом проживании матери вместе с сыном командир части отдельным приказом назначил выплату денежного обеспечения с даты исчезновения военнослужащей. Фактически выплаты осуществлялись в течение нескольких месяцев.

В дальнейшем порядок выплат был изменен другим приказом (частично в пользу другого лица), в связи с чем истец фактически перестал получать средства.

Истец обжаловал именно решение воинской части об отказе в выплате, считая его противоправным, и просил обязать осуществлять выплаты с момента исчезновения матери.

Ключевой спор сводился к двум вопросам:

1. Правомерен ли был отказ в выплате из-за отсутствия подтверждения совместного проживания;

2. Имеются ли основания обязывать ответчика осуществлять выплаты, если они фактически уже были назначены и частично выплачены до обращения в суд.

Позиция суда

Суд напомнил, что вопрос порядка выплаты денежного обеспечения членам семей без вести пропавших военнослужащих регламентирован частью 6 статьи 9 Закона № 2011-XII и Порядком выплаты денежного обеспечения семьям военнослужащих, захваченных в плен или заложниками, а также интернированных в нейтральных государствах или безвестно отсутствующих, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 30 ноября 2016 г. № 884.

В соответствии с п. 4 Порядка № 884 выплата денежного обеспечения осуществляется со дня захвата военнослужащих в плен или заложниками, а также интернирования в нейтральных государствах или исчезновения без вести, членам семей военнослужащих по их заявлению на имя командира (начальника, руководителя) воинской части (учреждения, организации).

Суд отметил, что Порядком № 884 предусмотрен отказ в выплате именно в случае подачи не в полном объеме документов, указанных в пункте 4 этого Порядка.

При этом суд обратил внимание, что в решении ответчик в качестве основания для отказа указывает непредоставление истцом документа, подтверждающего проживание истца вместе с матерью.

Суд отметил, что среди перечня документов, предусмотренных пунктом 4 Порядка № 884, не предусмотрен такой документ, который подтверждает факт проживания вместе с безвестно отсутствующим военнослужащим.

Важно, что Порядком № 884 предусмотрены исключительные основания для отказа в такой выплате.

Суд также указал, что в решении об отказе в выплате денежного обеспечения обязательно должны быть указаны основания для такого отказа, исключительный перечень которых определен в указанном пункте.

Оспариваемое решение ответчика, при отсутствии в нем указания таких оснований, не может считаться принятым в соответствии с указанным Порядком № 884, а потому решение воинской части не соответствует критериям правомерности, определенным в части 2 статьи 2 КАС Украины, и является противоправным.

Относительно требований о дальнейших выплатах суд указал, что в порядке административного судопроизводства подлежат защите лишь нарушенные права. Суд лишен возможности удовлетворять требования на будущее.

Таким образом, суд сформулировал четкий подход: отказ в выплате денежного обеспечения семье без вести пропавшего военнослужащего является правомерным только при наличии исключительных оснований, прямо предусмотренных Порядком № 884, и такие основания должны быть четко указаны в самом решении.

Любые дополнительные требования (в частности относительно подтверждения совместного проживания), не предусмотренные нормативно, не могут быть основанием для отказа. Также суд подчеркнул, что последующее исправление ситуации не легитимизирует первоначальное противоправное решение, а судебная защита направлена исключительно на уже нарушенные права, а не на регулирование будущих правоотношений.

