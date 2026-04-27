ВСП поддержал отчет ГСА о деятельности администрации за 2025 год и признал работу учреждения удовлетворительной

ГСА отчиталась перед ВСП о своей деятельности за 2025 год: сколько сэкономили и сколько недополучили.

23 апреля 2026 года на заседании Высшего совета правосудия Председатель Государственной судебной администрации (ГСА) Украины Максим Пампура представил отчет о деятельности ведомства за 2025 год. Результат заседания: 13 голосов «за», работа ГСА в 2025 году признана удовлетворительной.

За этим кратким вердиктом стоит год беспрецедентных вызовов, где каждое управленческое решение принималось на грани финансового коллапса и кадрового голода.

Финансовые показатели: все ли так плохо?

Главная цифра отчета — 61%. Именно на столько государство смогло удовлетворить финансовые потребности судов в 2025 году. При запросе в 36,3 млрд грн, судебная система получила от государства лишь 22,1 млрд грн. По словам Максима Пампуры, бюджет остался «социально направленным»: 85% всех средств пошли на оплату труда. Это позволило несколько унять кадровый голод в аппаратах судов — средняя зарплата рядового сотрудника выросла на 16% (примерно на 4 тысячи гривен). Однако, как отметили в ходе обсуждения члены ВСП, это все равно не останавливает текучесть кадров, так как нагрузка на людей из-за нехватки судей продолжает расти. Единственным источником, который позволил системе буквально не остановиться, стал судебный сбор. В 2025 году украинцы и бизнес уплатили в бюджет более 5,7 млрд грн, что больше запланированного.

Именно этот «излишек» стал спасательным кругом, за счет которого ГСА смогла закупить марки, бумагу и частично оплатить коммунальные услуги, которые бюджет покрыл лишь на 88%. Поскольку «бюджет развития» (деньги на новые компьютеры и ремонты) был профинансирован лишь на 12%, фактическую модернизацию проводили международные партнеры. Благодаря грантам в 2025 году суды получили:

Более 3 000 новых компьютеров для деоккупированных территорий.

Системы бесперебойного питания, позволившие ЕСИТС работать во время блэкаутов.

Модульную мебель и технику для восстановления работы судов в Харькове и Херсоне.

Цифровизация и ЕСИТС

Если финансы — это слабое место, то диджитализация стала «историей успеха» 2025 года. Единая судебная информационно-телекоммуникационная система (ЕСИТС) наконец начала приносить реальную экономию. Переход на электронные уведомления сохранил судам 120 млн грн, которые ранее буквально тратились на конверты.

В 2025 году через систему «Электронный суд» было подано более 5,1 млн документов — это столько же, сколько за все три предыдущих года вместе взятых.

Проведено рекордные 450 тысяч видеоконференций. Это позволило не останавливать процессы даже в судах, где физическое присутствие сторон было невозможным из-за обстрелов.

Блок отчета о ЕСИТС (Электронный суд) вызвал больше всего вопросов у членов ВСП. Несмотря на отчеты об увеличении количества онлайн-заседаний и внедрении новых модулей, критика со стороны судейского сообщества остается острой. Главные претензии — медленная скорость работы системы и устаревший интерфейс. ГСА рассматривает переход на «облачные решения» как единственный способ обезопасить данные от физического уничтожения. Также ГСА отчитывается о попытках интеграции искусственного интеллекта для автораспределения дел, однако на практике система все еще держится на энтузиазме ИТ-специалистов и волонтерской помощи международных партнеров.

Одновременно выяснилось, что даже при наличии электронных документов действующие инструкции по делопроизводству часто заставляют работников суда дублировать их на бумаге. Это создает дополнительные расходы на:

Бумагу и марки.

Заправку картриджей (запросы судов на заправку достигли 78 млн грн).

Почтовые отправления. ГСА пообещала подготовить пакет изменений в нормативные акты и процессуальное законодательство, чтобы устранить эти «бумажные атавизмы». Законодатели в лице профильного комитета Рады выразили готовность оперативно поддержать такие инициативы.

Материально-техническое обеспечение

Каждый суд уже обеспечен альтернативными источниками энергии. Сейчас выделено 150 млн грн на закупку более мощных генераторов и аккумуляторных систем, в частности для крупных судов Киева на левом берегу. Кроме того, прорабатывается вопрос перехода на твердотопливные котлы и даже бурение собственных скважин для воды.

Война продолжает уничтожать судебную инфраструктуру. По данным отчета:

Повреждено 176 помещений (167 судов).

20 зданий разрушены до основания.

Только за 2025 год повреждения получили 44 здания, причем 16 из них — повторно.

Однако ГСА не только латает дыры. В течение года была завершена реконструкция и торжественно открыты новые помещения Николаевского апелляционного суда, а также районных судов в Закарпатской, Винницкой и Хмельницкой областях. Параллельно продолжается восстановление судов в Харьковской, Николаевской и Херсонской областях.

Поскольку бюджет развития почти отсутствует, ГСА активно привлекает международных доноров, которые помогают с техникой и модульными решениями для деоккупированных территорий.

Служба судебной охраны (ССО) сегодня обеспечивает безопасность на 85% объектов. В условиях войны это не только вопрос порядка в зале, но и защита от внешних угроз.

Еще одной «горячей точкой» стало состояние архивов, в частности в Печерском районном суде города Киева. ВСП констатировал: дисциплинарные производства часто тормозятся из-за того, что судебные дела физически невозможно найти. Максим Пампура отметил, что проблема архивов в Киеве (Соломенский, Печерский суды) является хронической из-за отсутствия подходящих помещений. Однако системная стратегия решения вопроса «архивного коллапса» пока не представлена — работа ограничивается разовыми проверками территориальных управлений.

Кадровое обеспечение и аппарат судов

Самой большой угрозой для системы остается отток кадров из-за неконкурентной заработной платы. Несмотря на рост средней зарплаты в аппаратах судов на 16% (до 29,6 тыс. грн), текучесть кадров остается критической — на уровне 20-25%. Проблема в том, что «средняя цифра» скрывает низкие оклады секретарей и помощников в районных судах.

Средняя зарплата в 30 000 грн является «иллюзорной», так как оклад секретаря суда составляет всего 13 633 грн, а помощника — 19 000 грн.

Выяснилось, что в разных регионах работники аппаратов получают разные надбавки, что создает чувство несправедливости внутри системы.

Одним из самых эмоциональных блоков дискуссии стали цифры нагрузки на работников аппаратов. В 2025 году среднее количество дел на одного судью в некоторых местных общих судах (особенно в крупных городах и судах, принявших на себя полномочия оккупированных территорий) превысило 180-200 дел в месяц, что в 2,5 раза превышает любые физиологические и профессиональные нормы. Это автоматически означает, что помощники и секретари работают в режиме «конвейера».

По словам главы ГСА, текущие нормативы времени на рассмотрение дела, установленные еще годы назад, не учитывают сложность новых категорий дел (например, военные преступления). Фактическая нагрузка на секретаря судебного заседания сегодня в 2,5 раза превышает предельно допустимую по методике расчета.

Максим Пампура прямо заявил: без изменения методики расчета окладов и отказа от «понижающих коэффициентов» Минфина, судебная система продолжит терять специалистов, которые уходят в частный сектор за лучшей долей.

ГСА инициировала проект постановления Кабмина о введении коэффициентов нагрузки, что позволит стимулировать работников в судах с наибольшим объемом работы без привлечения дополнительных средств из госбюджета (за счет спецфонда).

Однако, как выяснилось в ходе заседания, Минэкономики уже ставит под сомнение целесообразность таких доплат, что грозит очередной волной увольнений ценных кадров.

Отдельно затрагивался вопрос бронирования работников аппаратов судов и Службы судебной охраны для обеспечения бесперебойной работы системы.

Исполнение судебных решений

Ситуация с исполнением судебных решений (где должником является государство или сами органы судебной власти) остается одной из самых критических точек. Расходы на исполнение решений судов в 2025 году были обеспечены лишь на 0,6% от реальной потребности. Это означает, что подавляющее большинство решений, предусматривающих взыскание средств с государственных органов, остаются в «очереди» без реального покрытия деньгами. Наибольшая часть неисполненных решений касается:

Пересчета заработных плат и вознаграждений: Многие работники аппаратов и судьи выигрывают иски по недополученным выплатам за прошлые периоды.

Социальных выплат: Решения, где ответчиком являются государственные структуры, а ГСА выступает распорядителем средств. В настоящее время исполнение решений фактически заморожено из-за нехватки выделенных правительством средств, и ГСА признает, что собственными силами (через судебный сбор или внутреннюю экономию) закрыть эту «дыру» невозможно.

Максим Пампура и члены ВСП констатировали, что в Украине остается значительное количество районных судов, где фактически работает только 1 или 2 судьи. Это создает ряд критических проблем:

Невозможность сформировать коллегию: Если закон требует рассмотрения дела коллегиально (три судьи), такой суд просто не может выполнять свою функцию.

Автораспределение дел: Когда один судья уходит в отпуск или на больничный, работа суда полностью парализуется.

Чрезмерные расходы: Содержание целого здания, охраны и админперсонала (канцелярия, архив, уборщики) для обслуживания одного работающего судьи экономически неэффективно.

Оптимизация сети судов

ГСА продолжает работу над приведением сети судов в соответствие с новым административно-территориальным устройством Украины (создание крупных районов). Основные направления:

Объединение окружных судов: Планируется, что вместо нескольких мелких районных судов будет создан один сильный окружный суд с центральной усадьбой в райцентре.

Статус филиалов: Мелкие суды в маленьких городках могут стать «экспедициями» или удаленными рабочими местами, где граждане могут подать документы или принять участие в заседании по видеосвязи, но основной штат судей будет сосредоточен в крупном центре.

Несмотря на логичность реформы, было озвучено несколько факторов, которые ее тормозят:

Военное положение: Во время войны любая кардинальная перестройка государственных институтов рискованна.

Доступ к правосудию: Члены ВСП подчеркивали, что укрупнение не должно заставлять людей ехать за 100 км в соседний город, чтобы подать иск. Должна быть обеспечена цифровая альтернатива.

Кадровый дефицит: Сама по себе смена вывески на здании не решит проблему, если в системе глобально не хватает более 2000 судей.

Автор: Тарас Лученко

