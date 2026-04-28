Мобилизация и бизнес: как забронировать в 2026 году руководство и бенефициаров

Для критически важных предприятий государство предусматривает специальный порядок, который позволяет сохранять руководящий состав без применения общих ограничений.

Бронирование военнообязанных работников является одним из важнейших элементов выживания бизнеса в условиях военного положения. Для предприятий, признанных критически важными для функционирования экономики, законодательство предусматривает особый механизм сохранения кадрового потенциала. Согласно Постановлению КМУ № 76, процесс состоит из двух ключевых этапов: получения статуса критичности и непосредственной подачи списков на бронирование.

Постановление КМУ №76 открывает перед предприятиями возможность защитить свой руководящий состав и собственников без учета общих лимитов на мобилизацию. Хотя действующее законодательство не выделяет собственника как отдельную категорию для предоставления отсрочки, оно создает исключительно благоприятные условия для руководящего состава стратегических и критически важных предприятий.

Чтобы иметь возможность бронировать руководство (в том числе собственников на руководящих должностях), предприятие должно принадлежать к одной из категорий:

Иметь установленное мобилизационное задание (заказ). Осуществлять производство товаров или оказание услуг для нужд Вооруженных Сил или других военных формирований. Быть признанным критически важным для экономики и жизнедеятельности населения.

Основное преимущество при бронировании топ-менеджмента заключается в отсутствии жестких ограничений, применяемых к персоналу. Если предприятие признано критически важным, для руководителей и их заместителей действуют особые правила.

В частности, работники, принадлежащие к руководящему составу критически важных предприятий, подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.

В случае, если предприятие признано критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения, на его руководителей и заместителей не распространяется общее ограничение по квоте бронирования военнообязанных работников. В то же время для других категорий работников, как правило, применяется предельный показатель бронирования до 50% от общего количества военнообязанных на предприятии.

Процедура

Если собственник одновременно является руководителем или заместителем руководителя предприятия, процедура бронирования осуществляется в общем порядке для соответствующей категории субъектов хозяйствования с учетом требований действующего законодательства.

В частности, предприятие формирует и подает список военнообязанных работников по установленной форме (приложение 1) в уполномоченный орган — в зависимости от отраслевой принадлежности это может быть профильное министерство или областная военная администрация.

К поданным материалам прилагается обоснование необходимости бронирования и справка об общей численности военнообязанных работников.

После первичной обработки соответствующие списки подлежат согласованию с Министерством обороны Украины (через органы Генштаба), кроме случаев подачи заявки через портал «Дія», где проверка данных в реестре «Оберіг» происходит автоматически.

На основании согласованных материалов Министерство экономики Украины принимает окончательное решение о бронировании. Завершающим этапом является оформление предприятием выписки из соответствующего приказа, подтверждающей предоставление отсрочки военнообязанному лицу.

Электронное бронирование

Внедрение услуги на портале «Дія» существенно упростило жизнь бизнесу. Процесс занимает минимум времени, так как система работает через автоматическое взаимодействие реестров.

Руководитель или уполномоченное лицо (по КЭП) заходит в кабинет на портале. Система автоматически подтягивает данные о работниках. Для успешного бронирования бенефициара важно, чтобы данные о назначении (директор или подписант) были актуальными в ЕГР (ЄДР).

Система проверяет, есть ли лицо в реестре застрахованных лиц. Если руководитель работает по совместительству или только что назначен, данные в Пенсионном фонде должны быть обновлены до момента подачи заявки. Решение о бронировании отображается в течение часа.

Бронирование КБВ

Важно, что конечные бенефициарные собственники предприятий подлежат бронированию, даже если они не являются работниками этих предприятий. Это касается двух основных типов субъектов:

Предприятий, которые являются критически важными для обеспечения нужд Вооруженных Сил и других военных формирований.

Предприятий, которые являются критически важными для функционирования экономики и жизнедеятельности населения.

Тем не менее, соблюдение правил воинского учета для таких собственников является обязательным. Это самая частая причина отказа в бронировании, когда собственник не стоит на учете или не имеет актуальных данных в системе.

Порядок бронирования собственников и бенефициаров позволяет сохранить контроль над бизнесом и обеспечить его непрерывную работу. Возможность бронирования бенефициаров, не являющихся штатными работниками, — необходимое признание государством роли инвесторов в поддержке экономики во время войны.

