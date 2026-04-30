ЕСПЧ признал незаконным обыск из-за размытого постановления, дающего следователям неограниченную свободу усмотрения

Нечеткие формулировки и отсутствие перечня доказательств могут превратить следственное действие в формальную и незаконную процедуру.

Право на уважение жилища и других владений, включая офисные помещения, является одной из базовых гарантий защиты частной жизни. Любое вмешательство государства в это право, в частности путем обыска, допускается только при условии его законности, обоснованной необходимости и соблюдения принципа пропорциональности. Однако на практике обыск часто превращается не в поиск конкретных доказательств, а в полное изъятие техники и документов для блокирования деятельности предприятия.

Решение ЕСПЧ по делу «Epidavr S.R.L. против Молдовы» от 2 апреля 2026 года демонстрирует уровень стандартов для судебного контроля за проведением обысков. Европейский Суд в очередной раз подчеркнул, что слишком широкие формулировки в постановлениях, которые дают следователям неограниченную свободу усмотрения, являются нарушением статьи 8 Конвенции. Для Украины же это разбирательство является зеркальным отражением внутренних проблем, таких как проведение обысков под видом осмотра и пренебрежение обязательной технической фиксацией заседаний.

В условиях, когда Верховный Суд активно унифицирует практику относительно процессуальных стандартов проведения обысков, решение ЕСПЧ дает адвокатам и бизнесу дополнительные инструменты в борьбе за признание доказательств недопустимыми.

Выводы ЕСПЧ

ЕСПЧ рассмотрел дело об обысках в коммерческих помещениях компании, которая подозревалась в уклонении от уплаты налогов, и установил ряд нарушений стандартов защиты права на неприкосновенность.

Суд обратил внимание, что обыск был санкционирован преимущественно на основании внутреннего отчета следователя, который содержал лишь предположения о возможной причастности компании к преступной деятельности, без надлежащей фактической и юридической аргументации.

Кроме того, постановления на проведение обыска были сформулированы излишне широко, что фактически позволяло изъятие любых электронных носителей информации и бухгалтерской документации за пятилетний период, без достаточной конкретизации предмета и пределов вмешательства.

Отдельно Суд отметил отсутствие эффективных судебных предохранителей: ни предварительный судебный контроль, ни последующий пересмотр не обеспечили надлежащей защиты от возможных злоупотреблений. ЕСПЧ также обратил внимание на противоречивую практику национальных судов, в частности апелляционной инстанции, которая принимала разные решения относительно идентичных ордеров на обыск. Апелляционная палата оставила в силе обыск одного помещения и одновременно отклонила аналогичное ходатайство об ордере на обыск других помещений компании.

В итоге компания выиграла суд против государства из-за незаконности обыска, ЕСПЧ признал нарушение ст. 8 Конвенции и присудил выплату в размере €4 500 компенсации.

Решение непосредственно влияет на бизнес-сообщество, адвокатов и следственных судей из-за сходства процессуальных ошибок.

Как и в деле Epidavr S.R.L. против Молдовы, украинские следственные судьи часто дословно переписывают текст ходатайства прокурора в постановление, не детализируя, какие именно предметы должны быть изъяты.

ЕСПЧ прямо сослался на украинское дело Bagiyeva v. Ukraine, критикуя широкую дискрецию следователей при определении объема обыска. Заявительница жаловалась в ЕСПЧ на нарушение статей 8 и 13 Конвенции в связи с обыском ее квартиры, отсутствием эффективного рассмотрения жалоб и надлежащего расследования. ЕСПЧ напомнил, что обыск жилья допустим только при наличии релевантных и достаточных оснований, соблюдения принципа пропорциональности, а также существования в национальном праве эффективных гарантий от злоупотреблений и произвола и их реального применения на практике.

В этом деле Суд пришел к выводу, что обобщенные формулировки в постановлении о разрешении на обыск не обеспечили надлежащего уровня судебного контроля и не стали эффективным предохранителем от возможного злоупотребления властью.

Нарушения в Украине и практика Верховного Суда

Украинская судебная практика последних лет выделяет несколько критических нарушений.

ВС в деле № 336/4830/22 постановил, что отсутствие полной технической фиксации заседания, на котором давалось разрешение на обыск, автоматически делает доказательства недопустимыми. Это касается случаев, когда заседание проводилось без участия прокурора или следователя.

Часто распространенная практика проведения осмотра места происшествия вместо обыска во избежание судебного контроля признана незаконной. В постановлении ВС от 17.03.2021 по делу № 281/422/18 указано, что когда целью проникновения было подтверждение подозрения в отношении конкретного лица, а не фиксация признаков происшествия, — это обыск, который требует постановления или оснований для неотложности по ст. 233 УПК.

ВС в постановлении от 07 октября 2024 года по делу № 466/525/22 уточнил подход к применению понятия «неотложность» в контексте ч. 3 ст. 233 УПК Украины. Под спасением имущества по ч. 3 ст. 233 УПК следует понимать защиту объектов (вещественных доказательств) от прогнозируемого уничтожения или утраты. Прокурор обязан доказать в суде post factum, какие именно обстоятельства свидетельствовали о том, что промедление привело бы к утрате имущества.

Доктрина «плодов отравленного дерева»

Украинские суды все чаще применяют доктрину «плодов отравленного дерева». Если протокол обыска признан недопустимым из-за процедурных нарушений, например, проведения обыска до получения разрешения без надлежащей неотложности, то все производные доказательства — заключения экспертиз, изъятые вещи — также признаются недопустимыми.

Например, в деле ВС № 759/7753/22 признание недопустимым протокола обыска привело к аннулированию актов проверки взрывчатых материалов и экспертных заключений. Аналогично, нарушение требований по привлечению понятых (привлечение заинтересованных лиц или работников полиции в качестве понятых) становится основанием для признания результатов следственного действия недействительными.

Кейс Epidavr S.R.L. против Молдовы в очередной раз напоминает, что судебный контроль не может быть формальным. Следственные судьи должны детализировать перечень объектов для изъятия, избегая таких формулировок, как «...другие документы, имеющие значение». Неотложные обыски без постановления должны быть исключением, а не правилом, и срочность должна быть подтверждена материалами дела. А любое рассмотрение ходатайства об обыске должно фиксироваться технически, чтобы обеспечить проверку законности действий суда.

Несоблюдение указанных стандартов будет приводить к формированию доказательной базы с существенными процессуальными нарушениями, что в дальнейшем может обуславливать признание таких доказательств недопустимыми в судебном порядке и ставить под сомнение эффективность достижения задач уголовного производства.

