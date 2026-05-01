Правительство утвердило порядок получения электронных справок о месте работы для госслужащих
Украинская государственная служба окончательно переходит в «цифру». Правительственные изменения превращают «Дія.Офіс» в главную площадку для подтверждения статуса должностного лица и управления кадровой документацией без бумаг.
Речь идет о Постановлении Кабмина от 29 апреля 2026 г. № 548, которым вносятся изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 1 декабря 2023 г. № 1317 «Некоторые вопросы цифровизации деятельности государственных органов».
Напомним, что постановлением Кабинета Министров Украины от 1 декабря 2023 г. № 1317 «Некоторые вопросы цифровизации деятельности государственных органов» внедрен цифровой аналог служебного удостоверения, имеющий такую же юридическую силу, как и пластиковая карта.
Е-удостоверение формируется автоматически при условии наличия данных в Единой базе данных. Оно отображается в мобильном приложении Дія вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом, штрих-кодом или цифровым кодом). П
остановление Правительства № 548 от 29 апреля 2026 года дополнило упомянутое постановление № 1317 Порядком получения и проведения проверки справки о подтверждении места работы должностных лиц и работников органов исполнительной власти, Секретариата Кабинета Министров Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в электронной форме.
Согласно утвержденному Порядку, электронная справка не просто дополняет бумажные аналоги, а становится их полноценным заменителем. Документ является официальным отображением информации в форме выписки из Единой базы данных должностных лиц, государственных служащих и других работников Секретариата КМУ, министерств, центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений.
В функционал Дії добавили еще одну услугу — получение и проверку справки о подтверждении места работы в электронной форме.
Ключевым аспектом является то, что такая справка — даже если она распечатана на бумаге — сохраняет статус электронного документа. Она имеет одинаковую юридическую силу со справкой о работе, которую ранее выдавали кадровые службы или работодатели в бумажном виде. Должностные лица теперь имеют право предъявлять этот цифровой документ вместо бумажного без каких-либо дополнительных подтверждений. Получение такой справки классифицируется как электронная публичная услуга. Важно подчеркнуть, что услуга предоставляется в автоматическом режиме и на абсолютно бесплатной основе.
Доступ к услуге имеют должностные лица, сведения о которых официально внесены в Единую базу данных. Чтобы воспользоваться этой возможностью, работнику необходимо выполнить несколько простых шагов в цифровом пространстве.
Процесс максимально упрощен:
- Авторизация в Дії через BankID или КЭП.
- Переход в раздел «Дія.Офіс».
- Выбор услуги «Получение справки».
- Подтверждение запроса (без необходимости накладывать дополнительную электронную подпись).
После того как должностное лицо отправляет запрос, система начинает работать автоматически. Справка формируется в течение одного календарного дня. Основой для ее создания являются сведения, полученные через электронное информационное взаимодействие с Единой базой данных. Результат предоставляется в форме, удобной для визуального восприятия, а формат файла позволяет не только просматривать его на экране, но и скачивать или распечатывать.
Если же по определенным причинам формирование справки средствами Портала Дія невозможно, пользователь получит информационное сообщение с указанием причин отказа.
Обо всех результатах предоставления услуги «Дія» информирует пользователя автоматически.
Электронная справка — это комплексный документ, содержащий исчерпывающий перечень данных о профессиональной деятельности должностного лица. В ней отображаются:
- Фамилия, имя и отчество работника.
- Полное наименование государственного органа, в котором он работает.
- Занимаемая должность, дата назначения на должность, номер и дата приказа о назначении.
- Категория должности, семья и уровень должности (при наличии).
- Ранг или другой вид специального звания (при наличии), дата его присвоения.
- Стаж государственной службы.
Тем не менее, самым главным элементом, гарантирующим легитимность документа, является уникальный электронный идентификатор (QR-код). Это обязательный реквизит, без которого справка (как цифровая, так и бумажная копия) считается недействительной и не может использоваться.
Одной из самых инновационных черт нового Порядка является механизм проверки. Провести верификацию документа может любое лицо. Для этого достаточно иметь электронное устройство, способное считывать QR-коды. Проверка осуществляется средствами Портала Дія путем мгновенного электронного информационного взаимодействия с Единой базой данных. После сканирования QR-кода на экране устройства, с помощью которого проводится проверка, появляется следующая информация:
- Дата и время формирования справки.
- Основные сведения о работнике (ФИО, орган, должность, ранг, стаж).
- Официальное подтверждение действительности документа на момент проверки.
Министерству цифровой трансформации предоставлено три месяца на полную техническую реализацию новых функций (в частности, электронных справок).
Это означает, что уже к концу лета 2026 года бумажные справки о работе могут уйти в прошлое для тысяч украинских чиновников.
Государство продолжает курс на «paperless» (безбумажный режим), где каждый шаг должностного лица — от назначения до получения справки о стаже — фиксируется в безопасной цифровой среде. «Дія.Офіс» становится фундаментом для прозрачной, эффективной и современной государственной службы.
