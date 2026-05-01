Правительство утвердило порядок получения электронных справок о месте работы для госслужащих

Государство переводит трудовые справки чиновников в бесплатный онлайн-формат.

Украинская государственная служба окончательно переходит в «цифру». Правительственные изменения превращают «Дія.Офіс» в главную площадку для подтверждения статуса должностного лица и управления кадровой документацией без бумаг.

Речь идет о Постановлении Кабмина от 29 апреля 2026 г. № 548, которым вносятся изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 1 декабря 2023 г. № 1317 «Некоторые вопросы цифровизации деятельности государственных органов».

Напомним, что постановлением Кабинета Министров Украины от 1 декабря 2023 г. № 1317 «Некоторые вопросы цифровизации деятельности государственных органов» внедрен цифровой аналог служебного удостоверения, имеющий такую же юридическую силу, как и пластиковая карта.

Е-удостоверение формируется автоматически при условии наличия данных в Единой базе данных. Оно отображается в мобильном приложении Дія вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом, штрих-кодом или цифровым кодом). П

остановление Правительства № 548 от 29 апреля 2026 года дополнило упомянутое постановление № 1317 Порядком получения и проведения проверки справки о подтверждении места работы должностных лиц и работников органов исполнительной власти, Секретариата Кабинета Министров Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в электронной форме.

Согласно утвержденному Порядку, электронная справка не просто дополняет бумажные аналоги, а становится их полноценным заменителем. Документ является официальным отображением информации в форме выписки из Единой базы данных должностных лиц, государственных служащих и других работников Секретариата КМУ, министерств, центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений.

В функционал Дії добавили еще одну услугу — получение и проверку справки о подтверждении места работы в электронной форме.

Ключевым аспектом является то, что такая справка — даже если она распечатана на бумаге — сохраняет статус электронного документа. Она имеет одинаковую юридическую силу со справкой о работе, которую ранее выдавали кадровые службы или работодатели в бумажном виде. Должностные лица теперь имеют право предъявлять этот цифровой документ вместо бумажного без каких-либо дополнительных подтверждений. Получение такой справки классифицируется как электронная публичная услуга. Важно подчеркнуть, что услуга предоставляется в автоматическом режиме и на абсолютно бесплатной основе.

Доступ к услуге имеют должностные лица, сведения о которых официально внесены в Единую базу данных. Чтобы воспользоваться этой возможностью, работнику необходимо выполнить несколько простых шагов в цифровом пространстве.

Процесс максимально упрощен:

Авторизация в Дії через BankID или КЭП. Переход в раздел «Дія.Офіс». Выбор услуги «Получение справки». Подтверждение запроса (без необходимости накладывать дополнительную электронную подпись).

После того как должностное лицо отправляет запрос, система начинает работать автоматически. Справка формируется в течение одного календарного дня. Основой для ее создания являются сведения, полученные через электронное информационное взаимодействие с Единой базой данных. Результат предоставляется в форме, удобной для визуального восприятия, а формат файла позволяет не только просматривать его на экране, но и скачивать или распечатывать.

Если же по определенным причинам формирование справки средствами Портала Дія невозможно, пользователь получит информационное сообщение с указанием причин отказа.

Обо всех результатах предоставления услуги «Дія» информирует пользователя автоматически.

Электронная справка — это комплексный документ, содержащий исчерпывающий перечень данных о профессиональной деятельности должностного лица. В ней отображаются:

Фамилия, имя и отчество работника.

Полное наименование государственного органа, в котором он работает.

Занимаемая должность, дата назначения на должность, номер и дата приказа о назначении.

Категория должности, семья и уровень должности (при наличии).

Ранг или другой вид специального звания (при наличии), дата его присвоения.

Стаж государственной службы.

Тем не менее, самым главным элементом, гарантирующим легитимность документа, является уникальный электронный идентификатор (QR-код). Это обязательный реквизит, без которого справка (как цифровая, так и бумажная копия) считается недействительной и не может использоваться.

Одной из самых инновационных черт нового Порядка является механизм проверки. Провести верификацию документа может любое лицо. Для этого достаточно иметь электронное устройство, способное считывать QR-коды. Проверка осуществляется средствами Портала Дія путем мгновенного электронного информационного взаимодействия с Единой базой данных. После сканирования QR-кода на экране устройства, с помощью которого проводится проверка, появляется следующая информация:

Дата и время формирования справки.

Основные сведения о работнике (ФИО, орган, должность, ранг, стаж).

Официальное подтверждение действительности документа на момент проверки.

Министерству цифровой трансформации предоставлено три месяца на полную техническую реализацию новых функций (в частности, электронных справок).

Это означает, что уже к концу лета 2026 года бумажные справки о работе могут уйти в прошлое для тысяч украинских чиновников.

Государство продолжает курс на «paperless» (безбумажный режим), где каждый шаг должностного лица — от назначения до получения справки о стаже — фиксируется в безопасной цифровой среде. «Дія.Офіс» становится фундаментом для прозрачной, эффективной и современной государственной службы.

