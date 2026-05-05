  1. Публикации
  2. / Законодательство

Комитет срочно обсудит ответственность членов ВВК и должностных лиц ТЦК за нарушение правил мобилизации

11:00, 5 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На какие ошибки, снижающие эффективность законопроекта, обращают внимание эксперты.
Комитет срочно обсудит ответственность членов ВВК и должностных лиц ТЦК за нарушение правил мобилизации
Фото иллюстративное, источник фото apostrophe.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

 Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности проведет внеочередное заседание в режиме видеоконференции.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Одним из вопросов, вынесенных на рассмотрение, является проект Закона Украины о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно введения уголовной ответственности за нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные руководителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки, председателями и членами военно-врачебных комиссий (реестр. № 12442), поданный народными депутатами Украины Павлюком М.В., Бакумовым А.С., Ионушасом С.К. и др.

В марте 2025 года Верховная Рада приняла его за основу, тогда же в комитете заявили, что ТЦК не могут быть использованы для ограничения прав и свобод человека и гражданина.

Комитет считает целесообразным введение отдельного (специального) основания для уголовной ответственности за нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе и за нарушение военным должностным лицом порядка призыва (приема) граждан на военную службу.

Проектом Закона предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины новыми статьями 337-1 «Нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе» и 426-2 «Нарушение военным должностным лицом порядка призыва (приема) граждан на военную службу», которыми предусмотреть уголовную ответственность: — председателей и членов военно-врачебных комиссий за умышленное нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности к военной службе, что привело как к незаконному призыву граждан на военную службу, так и к их уклонению (освобождению) от военной службы; — должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки за нарушение порядка призыва граждан на военную службу, что привело к умышленному их призыву или уклонению от военной службы.

Изменения в статью 368-5 «Незаконное обогащение» предусматривают изменения в Примечании 1 к ней, а именно: Лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, являются лица, указанные в пункте 1 части первой статьи 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции», и приравненные к ним лица для целей этой статьи — председатели, их заместители, члены и секретари внештатных постоянно действующих военно-врачебных комиссий или врачебно-летных комиссий.

Законопроект исследовало ГНЭУ (Главное научно-экспертное управление), которое категорически выступило против него. Главная претензия экспертов — чрезмерная криминализация, негативными последствиями которой, в частности, является создание искусственной конкуренции уголовно-правовых норм и нарушение принципа экономии уголовно-правовой репрессии. ГНЭУ не понимает, зачем выдумывать новые статьи, если в действующем Уголовном кодексе уже есть все необходимое, в частности:

  • ст. 425 УК (халатное отношение к службе);
  • ст. 426-1 УК (превышение полномочий);
  • ст. 366 УК (служебный подлог);
  • всем известные статьи 368 и 369 УК.

Создание новых «специальных» норм породит лишь путаницу.

Кроме того, согласно Уголовному процессуальному кодексу, военные преступления — это парафия ГБР. Однако авторы проекта «забыли» внести изменения в ст. 216 УПК. Следствие: дела по новым статьям автоматически упадут на плечи обычных следователей Нацполиции, не имеющих соответствующей специализации.

Одновременно проект не учитывает уже проведенные медицинские реформы и создает конфликт между силовыми ведомствами.

Также законопроект почему-то выделяет только членов ВВК как субъектов незаконного обогащения (ст. 368-5 УК). Более того, чтобы статья о незаконном обогащении реально работала для членов ВВК, необходимо вносить изменения еще и в Гражданский процессуальный кодекс. Без этого государство не сможет конфисковать «необоснованные активы» (имущество, происхождение которого невозможно объяснить), даже если вина будет доказана.

В Комитете по вопросам бюджета считают, что реализация положений законопроекта может привести к увеличению расходов государственного бюджета на содержание лиц в учреждениях исполнения наказаний в связи с установлением сроков лишения свободы за соответствующие нарушения.

Министерство финансов Украины отмечает, что общий объем расходов бюджета будет зависеть от количества правонарушителей и конкретного вида наказания, объем которых оценить невозможно.

В свою очередь Комитет по вопросам антикоррупционной политики в проекте акта не выявил коррупциогенных факторов, которые могут способствовать совершению коррупционных правонарушений, и считает его соответствующим требованиям антикоррупционного законодательства.

Автор: Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины ТЦК мобилизация ВВК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Когда иск становится давлением — суды о границе между защитой и злоупотреблением правом

Иски могут использоваться не только для защиты прав, но и как инструмент давления — на практике это оценивается как злоупотребление правом.

Комитет срочно обсудит ответственность членов ВВК и должностных лиц ТЦК за нарушение правил мобилизации

На какие ошибки, снижающие эффективность законопроекта, обращают внимание эксперты.

Украина получила возможность покупать отечественное оружие за средства иностранных доноров

Новый правительственный механизм централизует закупки через Агентство оборонных закупок и внедряет алгоритм согласований с партнерами.

Договор присоединения от АРМА: 5 рисков, которые должен знать каждый управитель

Новая модель ответственности за управление активами АРМА перекладывает все риски на бизнес.

Сам факт заявления о мошенничестве не освобождает от долга по операциям с ПИН-кодом — апелляционный суд

Апелляционный суд отметил, что операции с картой и ПИН-кодом возлагают ответственность на пользователя, поэтому при отсутствии доказанного мошенничества долг подлежит взысканию.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]