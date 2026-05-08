После 14 лет ребенок самостоятельно определяет место проживания — позиция Верховного Суда

Верховный Суд подтвердил, что при определении места проживания ребенка приоритет имеют его наилучшие интересы и стабильная среда.

Верховный Суд в составе Кассационного гражданского суда, рассматривая дело № 501/2820/21, подчеркнул, что при разрешении споров относительно места проживания детей определяющим является обеспечение их наилучших интересов. Суд учел возраст ребенка, его мнение, сформированные жизненные связи и стабильность среды, и отметил, что после достижения 14 лет ребенок самостоятельно выбирает, с кем проживать, суд не решает этот вопрос вместо него.

По материалам дела, в суд обратилась женщина с иском к мужчине о расторжении брака и определении места проживания детей — дочери и сына.

Иск был обоснован тем, что между сторонами существенно ухудшились семейные отношения, прекращено совместное проживание и ведение общего быта, а также, по утверждению истицы, отец настраивает детей против матери, что негативно влияет на их интересы и развитие.

В свою очередь мужчина подал встречный иск об определении места проживания детей с ним. Он ссылался на то, что после фактического прекращения семейных отношений дети остались проживать с ним, учатся в привычной среде и не выражают желания менять место проживания.

Суды предыдущих инстанций частично удовлетворили иск отца и определили место жительства сына с ним, отказав в остальных требованиях. Что касается дочери, суды указали, что после достижения соответствующего возраста она имеет право самостоятельно определять место жительства.

Что установил Верховный Суд

Верховный Суд, пересматривая дело в кассационном порядке, исходил из необходимости проверить правильность применения судами предыдущих инстанций норм материального и процессуального права при разрешении спора об определении места проживания детей.

Суд подчеркнул, что национальное законодательство и международные акты, в частности Конституция Украины, Семейный кодекс Украины, Закон Украины «Об охране детства» и Конвенция о правах ребенка, исходят из принципа равенства прав матери и отца, однако это равенство реализуется исключительно через призму интересов ребенка. То есть ни один из родителей не имеет преимущественного права на проживание с ребенком, а спор решается с учетом конкретных жизненных обстоятельств.

Также Верховный Суд отметил, что судебное вмешательство в семейные отношения должно быть крайней мерой, применяемой только тогда, когда родители не могут самостоятельно достичь согласия относительно места проживания ребенка. При этом при распаде семьи государство должно обеспечить сохранение участия обоих родителей в воспитании ребенка и минимизировать негативные последствия такого распада для ребенка.

Важным элементом правовой позиции суда стало толкование принципа «наилучших интересов ребенка». Суд указал, что при его определении необходимо учитывать как сохранение семейных связей, так и потребность ребенка в стабильной, безопасной и психологически комфортной среде. К таким факторам относятся место обучения, социальные связи, эмоциональная привязанность, состояние здоровья и общие условия развития ребенка.

Верховный Суд также подчеркнул значение мнения ребенка. Если ребенок достиг возраста и уровня развития, позволяющего ему формировать собственную позицию, его мнение должно быть обязательно учтено. При этом после достижения 14 лет ребенок имеет право самостоятельно определять свое место проживания, и это право не может быть заменено решением суда или волей родителей.

В итоге Верховный Суд пришел к выводу, что суды предыдущих инстанций правильно применили нормы материального права, всесторонне исследовали обстоятельства дела и дали надлежащую оценку доказательствам.

Поэтому оснований для отмены или изменения судебных решений не установлено, а кассационная жалоба оставлена без удовлетворения.

Так, в деле № 727/5956/23 суд отметил, что длительное проживание ребёнка с отцом и его эмоциональная привязанность к нему не могут быть единственным критерием определения наилучших интересов ребёнка, особенно в случае, когда отец сознательно препятствовал общению ребёнка с матерью, необоснованно лишая его материнской заботы.

