Интересы ребенка важнее его привязанности к одному из родителей — Верховный Суд об определении места проживания

КГС ВС подтвердил: самовольное изменение места проживания ребенка и его изоляция от матери не являются основанием для удовлетворения иска.

Суды трех инстанций подтвердили: в спорах между родителями относительно места проживания ребенка решающим является не формальное равенство прав матери и отца, а реальное обеспечение наилучших интересов ребенка. Такого подхода придерживались Черновицкий апелляционный суд и Верховный Суд, рассматривая дело об определении места проживания малолетнего сына после расторжения брака его родителей.

В центре внимания судов — не только условия проживания или эмоциональная привязанность, но и поведение каждого из родителей, в частности соблюдение прав ребенка на общение с обоими. Судебная практика в этой категории дел в очередной раз подчеркивает: любые действия, которые могут изолировать ребенка от одного из родителей или использовать его как инструмент в конфликте, получают принципиальную правовую оценку.

Обстоятельства дела № 727/5956/23

Суды установили, что после расторжения брака родители не пришли к общему согласию относительно того, с кем будет проживать их малолетний сын. По устной договоренности ребенок остался с матерью в Черновцах, посещал дошкольное учреждение и находился под наблюдением педиатра. Несмотря на то, что мать беспрепятственно передавала отцу ребенка для совместного досуга согласно графику, установленному решением исполкома, во время очередного свидания отец не вернул сына матери и, как впоследствии стало известно, вывез его в другой город, не сообщив о местонахождении ребенка. Мать была вынуждена обращаться в полицию, прокуратуру и органы опеки, поскольку длительное время она не знала, где находится ее ребенок.

Через три месяца после невозвращения сына отец обратился в Шевченковский районный суд г. Черновцы с иском об определении места проживания сына с ним. Мать подала встречный иск, в котором просила оставить ребенка с ней.

Свое исковое заявление отец мотивировал тем, что мать ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности, якобы не водила ребенка на кружки, сменила детский сад без согласования, проявляла агрессию и настраивала ребенка против него. Также указывал на домашнее насилие с ее стороны и предоставил суду заключения психологов в подтверждение привязанности ребенка к нему.

Суд отклонил указанные доводы из-за недостатка надлежащих доказательств насилия, а заключения психологов признал недопустимыми. В частности, суд установил, что один из специалистов на дату обследования находился за пределами Украины, хотя данные о дистанционном формате работы в заключении отсутствовали, а другой — не имел соответствующей специализации для проведения данного вида экспертизы. Кроме того, суд выразил обоснованное сомнение в способности пятилетнего ребенка в течение одного дня самостоятельно пройти такой значительный объем исследований, которые проводились экспертами в режиме видеоконференции. Во время процедуры ребенок находился в комнате один, без физического сопровождения родителей или других взрослых, а все заключения по результатам этих исследований были датированы одним числом. Также суд установил, что эксперты не были надлежащим образом предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Вместе с тем материалы дела свидетельствовали об обратном — мать с рождения сына обеспечивала его воспитание, развитие, медицинское сопровождение и обучение, имела с ним положительную психоэмоциональную связь, не препятствовала отцу в общении, выполняла установленный график свиданий, во время одного из которых отец ребенка не вернул. Это подтверждено справками дошкольного учреждения, медицинскими документами и заключениями органов опеки и попечительства Черновцов и Киева.

Что решил апелляционный суд

Истец обжаловал решение местного суда в апелляционном порядке. Постановлением Черновицкого апелляционного суда указанное решение оставлено без изменений. Согласившись с выводами суда первой инстанции, апелляционный суд дополнительно отметил, что решающим обстоятельством в данном деле является то, что отец без согласия матери и без каких-либо объективных обстоятельств, которые угрожали бы нормальной жизни и развитию ребенка, самовольно изменил его место проживания, длительное время лишая возможности общаться с матерью, за что привлекался к административной ответственности.

Относительно выраженного ребенком желания жить с отцом, Черновицкий апелляционный суд расценил это не как свободное волеизъявление, а как следствие длительной изоляции от матери и отсутствия полноценного регулярного общения с ней. Пребывание исключительно под влиянием отца могло сформировать соответствующее мнение малолетнего ребенка.

Выводы Верховного Суда

Отец подал кассационную жалобу с просьбой отменить предыдущие судебные решения и передать дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Кассационный гражданский суд оставил жалобу без удовлетворения, а решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменений.

Суд отметил, что длительное проживание ребенка с отцом и его логичная привязанность к нему не могут быть исключительным критерием определения наилучших интересов ребенка, особенно когда отец сознательно препятствовал ребенку в общении с матерью, безосновательно лишая его материнской опеки.

Кроме того, постоянное заказание отцом психологических заключений и экспертиз относительно малолетнего ребенка (речь идет о шести различных заключениях в течение менее чем одного года) само по себе заслуживало оценки с точки зрения психологического травмирования ребенка.

Относительно заявленного насилия со стороны матери Верховный Суд обратил внимание на то, что отец до момента обращения с иском ни разу не обращался в компетентные органы, а начал говорить об этом только после начала судебного спора, инициатором которого он сам и был. Несмотря на критические заявления об отсутствии надлежащего участия матери в развитии ребенка, отец также не предоставил доказательств того, что сам устранил этот недостаток и улучшил жизнь ребенка в этом аспекте.

Верховный Суд отметил, что определение места проживания ребенка с одним из родителей не лишает другого родительских прав и не освобождает от родительских обязанностей. В случае изменения обстоятельств этот вопрос может быть пересмотрен как по взаимному согласию родителей, так и в судебном порядке.

Подытоживая, Кассационный гражданский суд отметил, что доводы кассационной жалобы идентичны аргументам апеллянта, которым суд апелляционной инстанции уже дал надлежащую оценку, в связи с чем не усмотрел оснований для повторного ответа на те же замечания заявителя.

Стоит отметить, что во время рассмотрения дела в режиме видеоконференции в Черновицком апелляционном суде коллегия судей вынесла отдельное определение относительно поведения представителя истца. Последний систематически злоупотреблял процессуальными правами, в частности неоднократно заявлял безосновательные отводы и ходатайства по уже решенным вопросам, перебивал председательствующего, игнорировал его распоряжения и допускал высказывания, свидетельствующие о явном неуважении к суду. Из-за грубого нарушения порядка председательствующий сначала вынес адвокату предупреждение, а затем удалил его из зала заседаний путем прекращения видеоконференции. Адвокат обжаловал отдельное определение апелляционного суда в кассационном порядке, однако Верховный Суд отказал в открытии кассационного производства, признав меры суда апелляционной инстанции обоснованными из-за «неприемлемого поведения и действий адвоката в судебных заседаниях, с явным неуважением к суду и другим участникам судебного процесса».

Кроме того, действиям представителя истца дал оценку Верховный Суд в постановлении, принятом по результатам рассмотрения гражданского дела по существу.

Так, коллегия судей КГС отклонила доводы кассационной жалобы о нарушении права на представительство из-за удаления адвоката из заседания и обратила внимание на недопустимость срыва судебных заседаний, в рамках которых происходит рассмотрение судебного дела судом «не так, как того хотелось бы» одному из его участников, в том числе с последующим использованием, например, предполагаемого или вероятного удаления судом из зала судебного заседания соответствующего лица или лиц в качестве будущего аргумента для дальнейшего апелляционного или кассационного обжалования этим лицом (лицами) судебного решения по делу, в котором это лицо (лица) не может (могут) убедить суд в своей правоте, ссылаясь на ограничение его (их) в доступе к правосудию, выборочной оценке доказательств при его (их) отсутствии в зале судебных заседаний, невозможности надлежащим образом опровергнуть аргументы другого участника судебного дела или реализовать иные права, предусмотренные ГПК Украины.

Суд подчеркнул, что тем более значение имеет вышеуказанное, когда соответствующие действия совершает лицо, которое представляет адвокат в судебном деле, или, что еще хуже, сам адвокат, учитывая, что он должен быть специалистом в сфере права и осуществляет профессиональную деятельность по защите, представительству и оказанию иных видов правовой помощи клиенту. В этом случае, учитывая обязательный уровень квалификации адвоката в сфере права, особенно когда подобные действия имеют системный характер в различных судебных инстанциях, у суда есть все разумные основания считать, что подобные действия совершаются осознанно с целью провокации суда и/или искусственного создания дополнительных оснований для возможностей апелляционного / кассационного обжалования будущего судебного решения по делу.

На основании указанного отдельного определения Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области по результатам проверки возбудила дисциплинарное дело. Высшая квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры, рассмотрев жалобу адвоката на указанное решение КДКА, оставила его в силе, а жалобу — без удовлетворения. ВКДКА установила наличие в действиях адвоката признаков дисциплинарного проступка и подтвердила правомерность возбуждения дела. Хотя впоследствии дисциплинарная палата закрыла производство в связи с истечением срока привлечения к дисциплинарной ответственности, такое решение не является реабилитирующим обстоятельством и не означает признание действий адвоката правомерными, а лишь прекращает процедуру привлечения к дисциплинарной ответственности в связи с истечением годичного срока.

