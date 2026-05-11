13 лет борьбы за мантию: Большая Палата ВС отменила решение ВАСУ по делу уволенного судьи

Большая Палата Верховного Суда передала на новое рассмотрение дело об увольнении судей за «нарушение присяги» в 2013 году.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вопрос увольнения судей за «нарушение присяги» долгое время был инструментом давления на судебную ветвь власти в Украине. Увольнение судьи за нарушение присяги является крайней мерой дисциплинарной ответственности и применяется в случае совершения существенного проступка, подрывающего доверие к правосудию.

Предыстория

Постановление Верховной Рады Украины от 23 мая 2013 года № 311-VII стало одним из наиболее спорных, так как привело к обращениям уволенных лиц в Европейский суд по правам человека. Дело судьи Андрея Козака демонстрирует длительный путь от поражения в национальных судах до установления нарушений прав человека на международном уровне.

История этого кейса началась еще 16 октября 2012 года, когда Высший совет юстиции установил факт «нарушения присяги» судьей Долгинцевского районного суда г. Кривого Рога Андреем Козаком. Основанием стало участие судьи в рассмотрении уголовного дела, приговор по которому впоследствии был частично отменен из-за мягкости наказания и общественного резонанса. 23 мая 2013 года Верховная Рада Украины приняла постановление об увольнении ряда судей, среди которых был Андрей Козак.

Не соглашаясь с таким решением, судьи обратились в Высший административный суд Украины. ВАСУ отказал в удовлетворении иска о признании данного постановления незаконным, посчитав процедуру увольнения соблюденной. На тот момент национальные средства защиты были исчерпаны, что заставило истцов искать справедливости в Страсбурге.

Первая попытка пересмотра

После того как ЕСПЧ принял решение по делу «Куликов и другие против Украины» в январе 2017 года, где было установлено нарушение Украиной международных обязательств при увольнении судей, судья подал первое заявление о пересмотре решения ВАСУ. Верховный Суд Украины истребовал аутентичный перевод решения ЕСПЧ и назначил дело к рассмотрению. Однако этот этап не принес результата, что привело к дальнейшим обращениям в международные инстанции.

Решение «Козак и другие против Украины»

7 ноября 2025 года ЕСПЧ принял решение непосредственно по делу «Козак и другие против Украины». Рассмотрев объединенные заявления судей, Суд констатировал системные нарушения со стороны Украины.

Суд установил, что процедура увольнения за «нарушение присяги» на то время характеризовалась отсутствием независимости и беспристрастности органов, принимавших решения. Дальнейший судебный пересмотр в ВАСУ был недостаточным, чтобы исправить эти недостатки. Эти выводы основывались на предыдущих решениях ЕСПЧ — «Александр Волков против Украины» и «Куликов и другие против Украины».

Суд признал нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции: несоблюдение принципов независимого и беспристрастного суда и недостаточность последующего судебного пересмотра, а также нарушение ст. 8 Конвенции, а именно: вмешательство в частную жизнь судьи было незаконным в понимании «качества закона».

Решение Большой Палаты ВС 2026 года

Большая Палата Верховного Суда 14 января 2026 года восстановила заявителю срок на обжалование, несмотря на то, что с момента увольнения прошло более 10 лет. Суд применил норму ч. 2 ст. 363 КАС Украины, которая позволяет восстановить срок, если заявление подано в течение 30 дней с момента, когда лицо узнало об окончательном статусе решения международного учреждения.

30 апреля 2026 года Большая Палата в составе 19 судей рассмотрела дело. В резолютивной части постановления по делу № П/800/376/13 Большая Палата ВС постановила удовлетворить заявление судьи о пересмотре по исключительным обстоятельствам и отменить постановление ВАСУ от 28 августа 2013 года. Также решено передать дело на новое рассмотрение в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда.

Решение ЕСПЧ стало ключевым основанием для пересмотра судебных актов, которые долгое время считались окончательными. Большая Палата Верховного Суда фактически устранила главное процессуальное препятствие — решение Высшего административного суда 2013 года — и открыла возможность нового рассмотрения дела в Кассационном административном суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.