Как игнорирование возражений плательщика нивелирует решение налоговой: позиция Верховного Суда

Верховный Суд ответил, может ли налоговая выносить решение, не дожидаясь рассмотрения возражений налогоплательщика.

Налоговый контроль часто сопровождается поспешностью контролирующих органов при принятии налоговых уведомлений-решений. В то же время закон предусматривает четкую процедуру: проведение проверки, составление акта, подача возражений, их рассмотрение и только после этого принятие решения. Нарушение любого звена этой цепи ставит под сомнение законность всего процесса. Это подтвердило постановление от 11.05.2026 по делу № 560/15865/24, в котором Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда подчеркнул, что право плательщика на защиту является неотъемлемой составляющей процедуры налогового контроля.

Общество с ограниченной ответственностью обжаловало в суде налоговое уведомление-решение ГУ ГНС, которым ему был доначислен налог на прибыль в связи с якобы занижением прочих доходов на сумму более 37,3 млн грн.

Спор возник вокруг выводов налоговой проверки по операциям с контрагентами. Предприятие настаивало, что контролирующий орган неправомерно оставил без рассмотрения возражения истца на акт проверки, поданные в пределах сроков, определенных Налоговым кодексом Украины.

Суд первой инстанции встал на сторону налогоплательщика и отменил налоговое уведомление-решение, придя к выводу, что налоговый орган нарушил процедуру, в частности требования пункта 86.7 статьи 86 НК Украины, поскольку не рассмотрел возражения плательщика в установленном порядке и фактически лишил его права на участие в процедуре рассмотрения материалов проверки. В то же время суд апелляционной инстанции отменил это решение и отказал в удовлетворении иска. Коллегия судей отметила, что сама по себе подача возражений на акт проверки не означает автоматической обязанности контролирующего органа менять его выводы. Для пересмотра результатов проверки возражения должны содержать надлежащие аргументы и подтверждающие документы.

Таким образом, спор между сторонами сосредоточился не только на сути налоговых доначислений, но и на границах процессуальных гарантий налогоплательщика во время административного обжалования результатов проверки.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд акцентировал внимание на соблюдении процедурных гарантий налогоплательщика, а именно на соблюдении сроков, предусмотренных статьей 86 Налогового кодекса Украины. Суд отметил, что налогоплательщик имеет право подать возражения к акту проверки в течение 10 рабочих дней. При этом документ, сданный на почту в последний день срока, считается поданным своевременно.

Кроме того, Суд подчеркнул обязанность контролирующего органа надлежащим образом рассмотреть поданные возражения. Комиссия ГНС обязана предоставить мотивированный ответ в определенный законом срок, а налоговое уведомление-решение может быть принято только с учетом выводов такой комиссии.

Верховный Суд также подчеркнул существенность процессуальных нарушений в случае игнорирования возражений плательщика. Принятие налогового уведомления-решения без их рассмотрения лишает лицо права на участие в процедуре принятия решения, что противоречит принципам, закрепленным в пункте 9 части 2 статьи 2 КАС Украины.

В связи с этим Суд пришел к выводу, что такие нарушения имеют самостоятельный характер и могут быть основанием для отмены налогового уведомления-решения независимо от оценки материальной части спора.

Верховный Суд неоднократно формировал правовую позицию по применению пункта 86.7 статьи 86 Налогового кодекса Украины в подобных правоотношениях. В частности, соответствующие выводы изложены в постановлениях от 15 января 2019 года по делу № 826/3576/15, от 28 сентября 2020 года по делу № 520/2305/19, от 15 января 2021 года по делу № 824/563/19-а и от 24 февраля 2022 года.

Суд также обратил внимание на практику Европейского суда по правам человека, в частности на решение по делу «Щекин против Украины», в котором подчеркнуто, что закон должен быть достаточно четким, доступным и предсказуемым в применении. Отсутствие надлежащей определенности норм нарушает требование качества закона.

ЕСПЧ подчеркнул, что в случае неоднозначного или множественного толкования норм национального законодательства органы государственной власти обязаны применять наиболее благоприятный для лица подход. Таким образом, коллизии в правовом регулировании должны решаться в пользу налогоплательщика как более слабой стороны в правоотношениях с государством.

