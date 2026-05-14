Новая реформа ТЦК сделает мобилизацию невозможной без видеофиксации

Новый законопроект предлагает радикальное превращение ТЦК в сервисные центры, где каждое действие работника фиксируется на камеру, а повестка приходит только в телефон.

Система мобилизации в Украине сегодня как никогда сталкивается с острым кризисом доверия. Бусификация, отсутствие действенных механизмов ответственности работников ТЦК и многочисленные злоупотребления полномочиями стали главными источниками социального напряжения.

Законопроект «О реформе территориальных центров комплектования и сервисной модели мобилизации» № 15236, зарегистрированный в Верховной Раде, претендует на роль глобального решения этой проблемы.

Цифровизация

Предложена полная цифровизация процедур мобилизации. Законопроект предусматривает перевод большинства взаимодействий между военнообязанными и территориальными центрами комплектования в цифровой формат.

В частности, основные контакты между гражданином и работниками ТЦК и СП должны происходить через электронный кабинет военнообязанного.

Предусматривается также возможность вручения повесток в электронной форме с фиксацией факта получения в цифровой системе.

Военнообязанные получают доступ к информации о своей пригодности к службе, наличии отсрочки или пребывании в резерве.

С правовой точки зрения такая модель призвана минимизировать прямой контакт между гражданином и должностными лицами, что, по замыслу авторов, должно уменьшить риски коррупции и конфликтов во время мобилизационных процедур.

Механизм контроля за действиями должностных лиц

Все взаимодействия военнообязанных с персоналом ТЦК должны сопровождаться видеофиксацией, что будет создавать доказательную базу в случае возможных злоупотреблений или превышения полномочий.

Также законопроект предусматривает создание отдельного органа или процедуры рассмотрения жалоб на действия должностных лиц ТЦК, что должно обеспечить более независимое рассмотрение обращений граждан.

Кроме того, предусматривается усиление ответственности работников ТЦК за нарушения, допущенные во время проведения мобилизационных мероприятий.

По замыслу авторов, такие изменения должны повысить прозрачность мобилизационных процедур и усилить доверие граждан к системе комплектования Вооруженных Сил Украины.

Конец бусификации?

Реформа предлагает изменить саму суть деятельности ТЦК, закрепляя за ними сервисную функцию. Вместо функции «искать и ловить» военнообязанных, работники ТЦК должны:

Консультировать граждан относительно их прав и обязанностей.

Помогать с оформлением документов.

Объяснять публичную логику принятия решений, чтобы каждый понимал, почему именно он подлежит призыву в конкретный момент.

Важной является норма о разделении функций ТЦК, поскольку функции по учету и администрированию осуществляются отдельно. Также функции по принятию мобилизационных решений обособляются. Такая децентрализация власти внутри одного учреждения призвана уменьшить концентрацию полномочий, что автоматически снижает риск злоупотреблений и коррупционных договоренностей.

Сможет ли закон изменить ситуацию

Электронные повестки и кабинеты делают невозможными массовые «рейды», поскольку каждое действие системы становится цифровым следом, который трудно подделать или скрыть.

В то же время персональная ответственность работников, подкрепленная видеофиксацией, должна стать действенным сдерживающим фактором против физического насилия и вымогательства взяток.

Эффективность реформы будет зависеть от качества реализации подзаконных актов Кабинетом Министров в течение трехмесячного срока. Также критическим является вопрос финансирования — хотя авторы утверждают, что дополнительные средства не требуются, развертывание систем видеофиксации и независимого органа обжалования потребует четкого менеджмента в рамках оборонного бюджета.

Предложенный закон создает юридическую рамку, которая делает бусификацию юридически невозможной и технически абсурдной. Это шанс для государства перейти к цивилизованной мобилизации, где боеспособность армии поддерживается не за счет нарушения прав человека, а через прозрачную и подотчетную систему.

