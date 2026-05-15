ВС объяснил, почему наличие алиментов на другого ребёнка не уменьшает автоматически размер новых алиментов

ВС подтвердил, что алименты могут взыскиваться в размере 1/4 дохода на каждого ребёнка отдельно, а обязанность их уплаты возникает со дня подачи иска, даже если отцовство ещё не было установлено судом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В семейных спорах вопрос алиментов часто выходит далеко за пределы простого определения суммы выплат. Особенно остро конфликты возникают в ситуациях, когда один из родителей уже выплачивает алименты на другого ребёнка или оспаривает отцовство до вынесения решения суда. Именно тогда стороны чаще всего спорят о том, может ли другой ребёнок автоматически уменьшить размер алиментов и с какого момента возникает обязанность их уплачивать.

В постановлении по делу № 404/969/24 от 7 мая 2026 года КГС ВС сформулировал важные выводы относительно пределов учёта предыдущих алиментных обязательств и момента возникновения обязанности по уплате алиментов.

Обстоятельства дела

Истец обратилась в суд с требованием о признании отцовства и взыскании алиментов. Она указала, что проживала с ответчиком одной семьёй без регистрации брака, после чего родила сына. В то же время ответчик отцовство не признавал, в связи с чем сведения об отце ребёнка были внесены в соответствии с частью первой статьи 135 СК Украины — по указанию матери.

Она просила признать ответчика отцом ребёнка, внести изменения в актовую запись о рождении и взыскать алименты в размере 1/4 доли всех видов дохода, но не менее 50 % прожиточного минимума для ребёнка соответствующего возраста.

Суды первой и апелляционной инстанций иск удовлетворили полностью. Суд признал ответчика отцом ребёнка, изменил актовую запись о рождении и взыскал алименты с 7 февраля 2024 года — дня подачи иска.

Ответчик подал кассационную жалобу, в которой просил уменьшить размер алиментов до 1/6 доли дохода и определить начало их взыскания с момента вступления решения в законную силу. Свою позицию он обосновывал тем, что уже выплачивает алименты на другого ребёнка в размере 1/4 дохода.

Позиция Верховного Суда

Суд напомнил, что при определении размера алиментов первоочередное внимание должно уделяться интересам ребёнка.

ВС указал, что в соответствии со статьёй 182 СК Украины размер алиментов должен быть необходимым и достаточным для обеспечения гармоничного развития ребёнка. Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребёнка не может быть меньше, чем 50 процентов прожиточного минимума для ребёнка соответствующего возраста.

Суд отдельно подчеркнул, что действующее законодательство не определяет, в каком размере должны взыскиваться алименты, закрепляя исключительно минимальный размер последних.

Также Верховный Суд подчеркнул, что суды, определяя размер алиментов, должны учитывать вышеуказанные обстоятельства в их совокупности, перечень которых, в свою очередь, не является исчерпывающим.

ВС указал, что ответчик не предоставил надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение своего имущественного положения, которое обосновывало бы необходимость определения алиментов на содержание младшего сына в меньшем размере, чем определено судебным решением относительно содержания старшей дочери, а также учитывая равенство детей в праве на содержание со стороны отца.

Таким образом суды пришли к обоснованному выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика алиментов на содержание малолетнего сына в размере 1/4 доли от всех видов заработка (дохода), но не менее чем 50% прожиточного минимума для ребёнка соответствующего возраста.

Дополнительно коллегия судей отметила необоснованность ссылок заявителя на законодательное ограничение возможности взыскания с него на двух детей по разным исполнительным листам половины заработка, поскольку указанные ограничения применяются исключительно в случае обращения в суд именно в порядке приказного производства, а потому наличие другого судебного решения о взыскании с ответчика 1/4 доходов на другого ребёнка не обусловливало обязанность суда автоматически уменьшить размер алиментов, подлежащих взысканию на другого ребёнка.

Иное понимание вышеизложенного привело бы к законодательному ограничению максимального размера взыскиваемых алиментов, в частности в исковом производстве, однако действующее законодательство не содержит ограничений относительно взыскания на двух детей половины заработка (дохода).

При этом Верховным Судом учтено, что согласно части третьей статьи 70 Закона Украины «Об исполнительном производстве» общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы и других доходов должника не может превышать 50 процентов заработной платы, подлежащей выплате работнику, в том числе при удержании по нескольким исполнительным документам.

В то же время это ограничение не распространяется на удержания из заработной платы в случае отбывания должником наказания в виде исправительных работ и взыскания алиментов на несовершеннолетних детей. В таких случаях размер удержаний из заработной платы не может превышать 70 процентов.

Относительно даты начала взыскания алиментов Верховный Суд подтвердил устоявшуюся практику применения статьи 191 СК Украины.

ВС указал, что юридическое значение для определения времени, с которого присуждаются алименты на ребёнка, имеет время обращения в суд другого из родителей с иском или заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов.

Суд отдельно отклонил доводы ответчика о том, что обязанность по уплате алиментов возникает лишь после установления отцовства решением суда.

Отсутствие судебного решения об установлении отцовства и отрицание ответчиком этого факта не означают, что он приобретает статус отца лишь с момента вынесения судебного решения и вступления его в законную силу.

Верховный Суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций и подтвердил правомерность взыскания с ответчика алиментов на содержание ребёнка в размере 1/4 доли всех видов дохода (заработка), но не менее чем 50% прожиточного минимума для ребёнка соответствующего возраста, определив датой начала такого взыскания именно 7 февраля 2024 года, то есть дату обращения в суд с иском.

Суд сформулировал важную правовую позицию, что наличие алиментов на другого ребёнка не является автоматическим основанием для уменьшения размера новых алиментов, если плательщик не докажет своё имущественное положение и иные обстоятельства, обосновывающие такое уменьшение.

Кроме того, в делах о признании отцовства алименты присуждаются со дня подачи иска, а не с даты вступления решения в законную силу.

Читайте также, что новый Гражданский кодекс может ввести аудит поведения в браке, а алименты позволит взыскивать через нотариуса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.