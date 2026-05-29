Украинцы могут потерять право на жильё из-за длительного пребывания за границей

10:03, 29 мая 2026
Длительное проживание за границей может стать основанием для утраты права пользования жильём, однако автоматически такого последствия закон не предусматривает.
После начала полномасштабной войны миллионы украинцев выехали за пределы Украины. Это вызвало рост споров относительно права пользования жильём: владельцы квартир пытаются снять с регистрации лиц, которые годами не проживают в помещении, а те, в свою очередь, настаивают, что вынужденный или временный выезд не означает утраты жилищных прав.

Чаще всего такие споры касаются членов семьи собственника, бывших супругов или других лиц, зарегистрированных в жилье, но длительное время фактически там не проживающих, при этом речь идёт не об утрате права собственности на квартиру или дом, а именно об утрате права пользования жильём — то есть права проживать в нём.

Что предусматривает законодательство

Основное регулирование содержат статьи 71–72 Жилищного кодекса УССР и статья 405 ГК Украины.

После вступления в силу Закона Украины «Об основных принципах жилищной политики» жилищное законодательство претерпело обновление, однако статьи 71–72 ЖК УССР продолжают действовать в переходный период и остаются базовыми нормами в спорах об утрате права пользования жильём.

Статья 71 ЖК УССР предусматривает, что за временно отсутствующим лицом жильё сохраняется в течение шести месяцев, а при наличии уважительных причин этот срок может быть продлён. Закон также прямо предусматривает случаи, когда право пользования жильём сохраняется на более длительный период, в частности в случае военной службы, работы или обучения за границей, лечения, отбывания наказания или выполнения обязанностей опекуна.

В то же время согласно статье 72 ЖК УССР признание лица утратившим право пользования жильём из-за длительного отсутствия возможно исключительно в судебном порядке.

Статья 405 ГК Украины определяет, что член семьи собственника жилья может утратить право пользования им в случае отсутствия более одного года без уважительных причин, если иное не установлено соглашением сторон или законом.

Стоит отметить, что законодательство не предусматривает автоматической утраты права из-за самого факта пребывания за границей. В каждом случае суды оценивают конкретные обстоятельства спора.

Также актуальным является новый Закон Украины «Об основных принципах жилищной политики», который закрепляет приоритет права на жильё, принцип пропорциональности и необходимость баланса интересов участников жилищных правоотношений.

Актуальная практика Верховного Суда

В спорах об утрате права пользования жильём Верховный Суд сформировал несколько важных подходов, непосредственно касающихся случаев длительного пребывания лица за границей или фактического непроживания в квартире.

Например, в постановлении КГС ВС от 14 декабря 2023 года по делу № 521/7073/21 Суд подчеркнул, что требование о признании лица утратившим право пользования жильём фактически является вмешательством в право на жильё, поэтому такое вмешательство должно быть оправданным, необходимым для защиты прав собственника и соразмерным последствиям для лица, которое теряет жильё.

В то же время в постановлении ВС от 4 сентября 2024 года по делу № 756/1384/20  Верховный Суд подчеркнул, что признание лица утратившим право пользования жильём является вмешательством в право на жильё, поэтому суды обязаны тщательно исследовать причины длительного отсутствия лица, наличие у него связи с жильём, возможные препятствия в пользовании им, а также оценить пропорциональность такого вмешательства с учётом статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Показательным является постановление от 25 сентября 2024 года по делу № 161/15630/22, где Верховный Суд отметил, что право пользования частным жильём имеет вещно-правовой характер, а потому его прекращение должно соответствовать требованиям статей 405–406 ГК Украины. Суд подчеркнул, что для утраты права пользования жильём ключевое значение имеет отсутствие лица без уважительных причин более одного года, а также фактическая утрата им связи и интереса к жилью.

В постановлении ВС от 2 апреля 2025 года по делу № 607/19247/21 Суд фактически обобщил критерии таких споров и отметил, что для признания лица утратившим право пользования жильём необходимо одновременное наличие двух условий:

  • непроживание сверх установленного законом срока;
  • отсутствие уважительных причин такого отсутствия.

При этом именно истец должен доказать отсутствие лица без уважительных причин.

Сформированная практика свидетельствует, что Верховный Суд постепенно отходит от сугубо формального подхода, при котором достаточным был сам факт многолетнего отсутствия лица в жилье.

То есть суды, как правило, учитывают:

  • было ли отсутствие вынужденным;
  • сохраняло ли лицо связь с жильём;
  • участвовало ли в оплате коммунальных услуг;
  • имеет ли другое постоянное место проживания;
  • фактически прекратило ли пользоваться квартирой.

В практике Верховного Суда работа за границей, лечение, обучение или вынужденный выезд из-за боевых действий могут признаваться уважительными причинами непроживания.

Однако в судебной практике также прослеживается подход, согласно которому длительное непроживание лица без уважительных причин, отсутствие участия в содержании жилья, наличие другого места проживания и утрата фактической связи со спорным жильём могут свидетельствовать об утрате права пользования им.

Так, в постановлении ВС от 3 марта 2021 года по делу №  161/2007/18 Суд прямо указал, что длительное непроживание лица, переезд в другой город, создание семьи, наличие другого жилья и отсутствие достаточных продолжающихся связей со спорным жильём свидетельствуют об утрате интереса к нему.

Практика ЕСПЧ

ЕСПЧ в своей практике исходит из того, что право на жильё является составляющей права на уважение к частной и семейной жизни, гарантированного статьёй 8 Конвенции.

У деле Kryvitska and Kryvitskyy v. Ukraine ЕСПЧ подчеркнул, что утрата жилья является наиболее крайней формой вмешательства в право на уважение жилища, а потому национальные суды должны оценивать пропорциональность такого вмешательства с учётом всех конкретных обстоятельств дела, а не применять исключительно формальный подход.

Именно поэтому украинские суды должны учитывать не только срок отсутствия лица, но и причины выезда, а также характер его связи с жильём.

Проблемные аспекты практики

Одной из главных проблем остаётся отсутствие чётких критериев для оценки уважительности причин непроживания.

На практике суды по-разному оценивают длительное проживание за границей, трудоустройство в другом государстве, получение временной защиты или создание семьи за пределами Украины. Военное положение фактически стало новым фактором для оценки «уважительности причин».

Отдельную сложность создают обстоятельства военного положения, ведь действующее жилищное законодательство фактически не адаптировано к массовому вынужденному выезду граждан за границу.

Подытожим, что в подобных спорах ключевое значение имеют не только сроки непроживания, а прежде всего доказательства фактической связи лица с жильём.

Поэтому лицам, которые длительное время находятся за границей, стоит сохранять подтверждения пользования жильём: оплачивать коммунальные услуги, поддерживать связь с собственником, хранить личные вещи или документы о проживании. В то же время собственникам жилья для доказательства утраты права пользования обычно необходимо подтвердить не только длительное отсутствие лица, но и отсутствие уважительных причин непроживания, а также фактическую утрату связи со спорным жильём.

Читайте также материал «Судебно-юридической газеты» относительно позиции Верховного Суда, где Суд отметил, что длительное проживание и прочная связь лица с жильём могут стать основанием для отказа в выселении, если такое вмешательство является непропорциональным в понимании статьи 8 Конвенции.

