Видеоконференцсвязь с судом: как зарегистрировать аккаунт зала

Пользователям видеоконференцсвязи подробно объяснили вопрос регистрации учетных записей залов.

В Электронном суде объяснили вопрос регистрации учетных записей залов в видеоконференцсвязи (ВКЗ). Об этом говорится на Facebook-странице Электронного суда.

«Если есть электронная почта в домене суда:

Авторизоваться на сайте ВКЗ под пользователем с ролью «Администратор организации»;

Создать необходимое количество аккаунтов. При заполнении полей ФИО указать название (номер) зала и суд;

Предоставить соответствующие права организатора конференции для созданных аккаунтов.

Если отсутствует электронный почтовый ящик зала судебного заседания (комната свидетеля) в домене суда:

Необходимо обратиться с официальным запросом в государственное предприятие «Информационные судебные системы» с просьбой создать электронные ящики для залов видеоконференцсвязи. Запрос направляется по электронному адресу [email protected], в запросе нужно указать необходимое количество почтовых ящиков и электронный адрес для предоставления логина/пароля к этим ящикам;

После получения почтовых ящиков авторизоваться на сайте ВКЗ под пользователем с ролью «Администратор организации»;

Создать необходимое количество аккаунтов. При заполнении полей ФИО указать название (номер) зала и суд;

Предоставить соответствующие права организатора конференции для созданных аккаунтов», - говорится в сообщении.

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