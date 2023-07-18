Відеоконференцзв'язок з судом: як зареєструвати обліковий запис залу

Користувачам відеоконференцзв'язку детально пояснили питання реєстрації облікових записів залів.

У Електронному суді пояснили питання реєстрації облікових записів залів у відеоконференцзв'язку (ВКЗ). Про це йдеться на Facebook-сторінці Електронного суду.

«Якщо наявна електронна пошта в домені суду:

Авторизуватися на сайті ВКЗ під користувачем з роллю «Адміністратор організації»;

Створити необхідну кількість облікових записів. При заповненні полів ПІБ зазначити назву (номер) залу та суд;

Надати відповідні права організатора конференції для створених облікових записів.

Якщо відсутня електронна поштова скринька залу судового засідання (кімнати свідка) в домені суду:

Необхідно звернутися з офіційним запитом до державного підприємства «Інформаційні судові системи» з проханням створити електронні скриньки для залів відеоконференцзв’язку. Запит направляється на електронну адресу [email protected], у запиті потрібно зазначити необхідну кількість поштових скриньок та електронну адресу для надання логіну/паролю до цих скриньок;

Після отримання поштових скриньок, авторизуватися на сайті ВКЗ під користувачем з роллю «Адміністратор організації»;

Створити необхідну кількість облікових записів. При заповненні полів ПІБ зазначити назву (номер) залу та суд;

Надати відповідні права організатора конференції для створених облікових записів», - сказано у повідомленні.

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