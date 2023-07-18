ВРП звільнила чотирьох суддів з посад за загальними обставинами

Судді, яких 18 липня звільнила ВРП, подали заяви про відставку та за власним бажанням.

18 липня 2023 року Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Разіну Тетяну Іванівну – з посади судді Північного апеляційного господарського суду;

Тищенко Ларису Іванівну – з посади судді Гадяцького районного суду Полтавської області;

Степанюка Анатолія Германовича – з посади судді Шостого апеляційного адміністративного суду.

Також Рада вирішила звільнити Вергопула Андрія Костянтиновича з посади судді Котовського міськрайонного суду Одеської області у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням.

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