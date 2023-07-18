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  1. Суд инфо

ВСП уволил четырех судей с должностей по общим обстоятельствам

12:20, 18 июля 2023
Судьи, которых 18 июля уволил ВСП, подали заявления об отставке и по собственному желанию.
ВСП уволил четырех судей с должностей по общим обстоятельствам
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18 июля 2023 года Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Разину Татьяну Ивановну – с должности судьи Северного апелляционного хозяйственного суда;

Тищенко Ларису Ивановну – с должности судьи Гадячского районного суда Полтавской области;

Степанюка Анатолия Германовича – с должности судьи Шестого апелляционного административного суда.

Также Рада решила уволить Вергопула Андрея Константиновича с должности судьи Котовского горрайонного суда Одесской области в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию.

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