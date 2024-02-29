Назначен председатель Сквирского районного суда Киевской области

29 февраля собранием судей Сквирского районного суда Киевской области судья Александр Коваленко избран председателем суда.
Ранее мы писали, что избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.
Также избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.
Кроме того, избран председатель Ивановского районного суда Одесской области.
А еще избрали главу Раздельнянского районного суда Одесской области.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.