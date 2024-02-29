Назначен председатель Сквирского районного суда Киевской области

Главой суда стал Александр Коваленко.

29 февраля собранием судей Сквирского районного суда Киевской области судья Александр Коваленко избран председателем суда.

Ранее мы писали, что избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Также избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Кроме того, избран председатель Ивановского районного суда Одесской области.

А еще избрали главу Раздельнянского районного суда Одесской области.

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