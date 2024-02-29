Счетная палата внедряет новые механизмы реагирования на коррупцию

Принят Порядок организации работы с сообщениями о коррупции, внесенными разобличителями, в Счетной палате.

Фото: ukrinform.com

Счетная палата сообщила, что регламентировала порядок работы с сообщениями о коррупции и разоблачителями коррупционных действий. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Во время заседания 27 февраля были приняты: Порядок организации работы с сообщениями о коррупции, внесенными обличителями, в Счетной палате и Положение о внедрении механизмов поощрения обличителей и формирование культуры сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона Украины О предотвращении коррупции».

«Разработка соответствующих документов предусмотрена Антикоррупционной программой Счетной палаты на 2023-2025 годы. Эта программа направлена на развитие эффективной системы контроля доброчестности в органе для повышения доверия общества в целом», - говорится в сообщении.

В декабре 2023 года Счетная палата инициировала внеочередное подключение к Единому порталу сообщений обличителей, что и обусловило необходимость скорейшей разработки и принятия упомянутых документов.

Порядком организации работы с сообщениями о коррупции, внесенными разобличителями, предусмотрено функционирование прозрачного механизма представления и рассмотрения сообщений, определены каналы, с помощью которых кто-либо может подать сообщение о коррупционных действиях, как с указанием авторства, так и анонимно.

В дополнение к указанному Порядку утверждено Положение о внедрении механизмов поощрения разобличителей и формирование культуры сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Положение определяет, в частности, права и гарантии защиты разобличителей.

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