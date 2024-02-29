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Рахункова палата впроваджує нові механізми реагування на корупцію

15:36, 29 лютого 2024
Ухвалено Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Рахунковій палаті.
Рахункова палата впроваджує нові механізми реагування на корупцію
Фото: ukrinform.com
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Рахункова палата повідомила, що регламентувала порядок роботи з повідомленнями про корупцію та викривачами корупційних дій. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

Під час засіданні 27 лютого було ухвалено: Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Рахунковій палаті та Положення про впровадження механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

«Розробка відповідних документів передбачена Антикорупційною програмою Рахункової палати на 2023–2025 роки. Ця програма спрямована на розбудову ефективної системи контролю доброчесності в органі для підвищення довіри суспільства загалом», - сказано у повідомленні.

У грудні 2023 року Рахунковою палатою ініційовано позачергове підключення до Єдиного порталу повідомлень викривачів, що й зумовило необхідність якнайшвидшої розробки та ухвалення згаданих документів.

Порядком організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, передбачено функціонування прозорого механізму подання та розгляду повідомлень, визначено канали, за допомогою яких будь-хто може подати повідомлення про корупційні дії, як із зазначенням авторства так і анонімно.

У доповнення до зазначеного Порядку затверджено Положення про впровадження механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Положення визначає, зокрема, права та гарантії захисту викривачів.

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