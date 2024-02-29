У Києві судитимуть псевдоволонтерку, яка збирала на Хрещатику гроші нібито для дітей

18-річна киянка вигадала історію про те, що вона займається волонтерською діяльністю.

У Києві судитимуть жінку, яка видавала себе за волонтерку та збирала гроші нібито для дітей. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, Печерська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно 18-річної киянки за обвинуваченням у вчиненні 15 епізодів шахрайства (ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України).

За даними слідства, дівчина вигадала історію про те, що вона займається волонтерською діяльністю, одягнула футболку з написом «Допомога дітям сиротам» та використовуючи назву відомого благодійного фонду, вдавала з себе співробітницю цього фонду.

Псевдоволонтерка на Хрещатику збирала гроші начебто на допомогу дітям сиротам. У свою чергу люди, бажаючи допомогти дітям, перераховували на зазначений дівчиною рахунок від 300 до 500 грн. Загалом вона зібрала пожертви у 15 людей.

Однак, як встановило слідство, дівчина не мала жодного відношення до цієї благодійної організації та не перераховувала гроші на рахунок фонду. Всі зібрані пожертви вона витрачала на власні потреби.

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