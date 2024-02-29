В Киеве будут судить псевдоволонтера, которая собирала на Крещатике деньги якобы для детей

18-летняя киевлянка придумала историю о том, что она занимается волонтерской деятельностью.

В Киеве будут судить женщину, которая выдавала себя за волонтера и собирала деньги якобы для детей. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, Печерская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении 18-летней киевлянки по обвинению в совершении 15 эпизодов мошенничества (ч. 1, ч. 2 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, девушка придумала историю о том, что она занимается волонтерской деятельностью, надела футболку с надписью «Помощь детям сиротам» и используя название известного благотворительного фонда, притворялась сотрудницей этого фонда.

Псевдоволонтер на Крещатике собирала деньги вроде бы на помощь детям сиротам. В свою очередь, люди, желая помочь детям, перечисляли на указанный девушкой счет от 300 до 500 грн. В общей сложности она собрала пожертвования у 15 человек.

Однако, как установило следствие, девушка не имела никакого отношения к этой благотворительной организации и не перечисляла деньги на счет фонда. Все собранные пожертвования она тратила на свои нужды.

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