Кирилл Буданов впервые прокомментировал решение об увольнении Валерия Залужного

Буданов усомнился в том, что причиной для увольнении Залужного мог стать конфликт с Зеленским.

Фото: lb.ua

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов не верит в то, что к увольнению Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ могли привести какие-либо личные разногласия между ним Главой государства Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в интервью CBC News

«Отвечая на вопрос об очевидном расколе, Буданов сказал, что вряд ли могут быть личные разногласия между мужчинами, когда один из них является «прямым подчиненным другого», - пишет издание.

Он также намекнул, что Зеленский принял правильное решение, заменив Залужного.

«Если все хорошо и все прекрасно, и все делается правильно, то почему мы оказались в той ситуации, в которой оказались?», - сказал Буданов.

Как известно, 8 декабря Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении на должность Александра Сырского.

Еще Зеленский назвал фамилии бригадных генералов, которые станут руководителями в ВСУ.

Также Президент Владимир Зеленский сообщил о сущностных изменениях, которые произойдут в ВСУ.

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