Восстановление музея Тараса Шевченко после ракетного обстрела Киева: будут судить присвоившего подрядчика ₴190 000, выделенных правительством

В суд направлен обвинительный акт в отношении директора коммерческого предприятия по факту присвоения бюджетных средств.

В суд направлен обвинительный акт в отношении 48-летнего директора коммерческого предприятия по факту присвоения бюджетных средств, выделенных на проведение восстановительных работ Национального музея Тараса Шевченко в Киеве и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как известно, музей пострадал в результате ракетных обстрелов столицы в октябре 2022 года.

При выполнении работ по восстановлению остекления музея подрядчик умышленно завысил объемы выполненных работ, указав работы, которые фактически не были выполнены. Это привело к излишнему перечислению бюджетных средств на сумму 190 тыс. грн.

Факт преднамеренного завышения строительных работ подтвержден строительно-технической и экономической экспертизами.

В настоящее время обвинительный акт в отношении подрядчика направлен в суд для рассмотрения по существу. В случае доказательства вины ему грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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