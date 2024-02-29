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Відновлення музею Тараса Шевченка після ракетного обстрілу Києва: судитимуть підрядника, що привласнив ₴190 000, виділених урядом

13:23, 29 лютого 2024
До суду скеровано обвинувальний акт відносно директора комерційного підприємства за фактом привласненні бюджетних коштів.
Відновлення музею Тараса Шевченка після ракетного обстрілу Києва: судитимуть підрядника, що привласнив ₴190 000, виділених урядом
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До суду скеровано обвинувальний акт відносно 48-річного директора комерційного підприємства за фактом привласненні бюджетних коштів, виділених на проведення відновлювальних робіт Національного музею Тараса Шевченка у м. Києві та службовому підроблені. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Як відомо, музей постраждав внаслідок ракетного обстрілу столиці у жовтні 2022 року.

Під час виконання робіт із відновлення скління  музею підрядник умисно завищив обсяги виконаних робіт, вказавши роботи, які фактично не були виконані. Це призвело до зайвого перерахування бюджетних коштів у сумі 190 тис. грн.

Факт умисного завищення будівельних робіт підтверджено будівельно-технічною та економічною експертизами.

Наразі обвинувальний акт відносно підрядника скеровано до суду для розгляду по суті.  У разі доведення вини йому загрожує до 8 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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