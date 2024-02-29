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Збив на смерть 18-річну дівчину: завершено розслідування ДТП за участю депутата Андрія Ніколаєнко

11:50, 29 лютого 2024
Депутат Андрій Ніколаєнко перевищив допустиму швидкість та збив дівчину, яка померла від отриманих травм.
Збив на смерть 18-річну дівчину: завершено розслідування ДТП за участю депутата Андрія Ніколаєнко
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Державне бюро розслідувань повідомляє про завершення розслідування смертельної ДТП на Житомирщині за участю народного депутата Андрія Ніколаєнко.

Трагедія сталася на трасі Київ-Чоп у селі Березівка у листопаді 2023 року.

Автомобіль, яким керував депутат, наїхав на пішохода. З'ясовано, що водій рухався з Києва до Львова з перевищенням максимальної дозволеної швидкості, порушуючи правила дорожнього руху. 

Зокрема, камери на трасі Київ – Чоп зафіксували перевищення допустимої швидкості від 40 до 50 км/год, у тому числі одна з камер зафіксувала таке перевищення у межах населеного пункту, де сталася трагедія. Це підтвердила й фототехнічна експертиза.

У цей час 18 річна дівчина перебігала проїзну частину в селі. Водій, перевищуючи дозволену швидкість, не вжив достатніх заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу та допустив наїзд на потерпілу. Від отриманих травм дівчина померла. 

За даними розслідування, якщо водій дотримувався правил дорожнього руху щодо обмеження швидкості до 110 км/год і своєчасно гальмував, це могло б допомогти потерпілій залишити межі проїзної частини.

ДБР повідомляє, що депутат систематично притягався до адміністративної відповідальності патрульною поліцією за перевищення швидкості. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

Раніше ми писали, що 3 листопада 2023 року нардеп Ніколаєнко на Mercedes-Benz GLE збив дівчину на Житомирщині. 

Згодом йому оголосили підозру, сам депутат підтвердив, що був учасником ДТП, у якій загинула 18-річна дівчина. 

 

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