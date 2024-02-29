Сбил насмерть 18-летнюю девушку: завершено расследование ДТП с участием депутата Андрея Николаенко

Депутат Андрей Николаенко превысил допустимую скорость и сбил девушку, которая умерла от полученных травм.

Государственное бюро расследований сообщает о завершении расследования смертельного ДТП в Житомирской области с участием народного депутата Андрея Николаенко.

Трагедия произошла на трассе Киев-Чоп в селе Березовка в ноябре 2023 года.

Автомобиль, которым управлял депутат, наехал на пешехода. Установлено, что водитель двигался из Киева во Львов с превышением максимальной разрешенной скорости, нарушая правила дорожного движения.

В частности, камеры на трассе Киев – Чоп зафиксировали превышение допустимой скорости от 40 до 50 км/ч, в том числе одна из камер зафиксировала такое превышение в пределах населенного пункта, где произошла трагедия. Это подтвердила и фототехническая экспертиза.

В это время 18-летняя девушка перебегала проезжую часть в деревне. Водитель, превышая разрешенную скорость, не принял достаточные меры для уменьшения скорости вплоть до остановки транспортного средства и допустил наезд на потерпевшую. От полученных травм девушка умерла.

По данным расследования, если водитель соблюдал правила дорожного движения по ограничению скорости до 110 км/ч и своевременно тормозил, это могло бы помочь пострадавшей покинуть пределы проезжей части.

ГБР сообщает, что депутат систематически привлекался к административной ответственности патрульной полицией за превышение скорости. Ему грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Ранее мы писали, что 3 ноября 2023 нардеп Николаенко на Mercedes-Benz GLE сбил девушку на Житомирщине.

Впоследствии ему объявили подозрение, сам депутат подтвердил, что был участником ДТП, в котором погибла 18-летняя девушка.

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