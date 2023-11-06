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Нардеп Андрей Николаенко, совершивший смертельное ДТП в Житомирской области, сообщен о подозрении

16:02, 6 ноября 2023
В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения.
Нардеп Андрей Николаенко, совершивший смертельное ДТП в Житомирской области, сообщен о подозрении
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По материалам ГБР Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении народному депутату Андрею Николаенко, совершившему смертельное ДТП в Житомирской области. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Событие произошло на трассе Киев-Чоп вблизи села Березовка Житомирского района около десяти утра 3 ноября 2023 года.

Автомобиль, за рулем которого находился народный депутат, наехал на пешехода. Установлено, что народный депутат вопреки требованиям пунктов ПДД двигался с превышением разрешенной скорости.

18-летняя девушка от полученных повреждений скончалась на месте происшествия.

Народному депутату сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения.

В сообщении не указано имя депутата, речь идет о депутате фракции «Батькивщина» Андрее Николаенко.

Ранее мы писали, что ГБР расследует дело по факту смертельного ДТП с участием нардепа.

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