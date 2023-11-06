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На границе между Польшей и Украиной начались протесты польских перевозчиков: движение заблокировано

15:57, 6 ноября 2023
Перевозчики начали акцию протеста возле трех пограничных переездов на границе между Польшей и Украиной: Корчева – Краковец, Гребенное – Рава-Русская, Дорогуск – Ягодин.
На границе между Польшей и Украиной начались протесты польских перевозчиков: движение заблокировано
Фото: Komitet Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu
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Польские перевозчики 6 октября начали акции протеста вблизи 3-х автомобильных пунктов пропуска на польско-украинской границе «Корчёва – Краковец», «Гребенное – Рава-Русская», «Дорогуск – Ягодин». Об этом информирует Госпогранслужба Украины.

«После 13:00 произошло постепенное блокирование движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска «Ягодин-Дорогуск», «Краковец-Корчевая», «Рава-Русская-Гребенное». Усложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд», – говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторы протеста планируют пропускать только по одному грузовому автомобилю в час. В то же время обещают не блокировать движение грузовиков с товарами безопасного, гуманитарного характера и те, которые перевозят животных, скоропортящиеся продукты и т.д.

Митингующие требуют запретить регистрацию в Польше транспортных компаний с иностранным капиталом, в результате чего польских предпринимателей вытесняют с рынка. Также они требуют возобновления разрешений на въезд в Евросоюз для украинских перевозчиков и улучшения обслуживания на границе.

Издание «Радио Свобода» публикует видео с места событий.

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