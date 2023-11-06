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Комиссия при Президенте определилась, кого пропускать дальше в конкурсе в Высший совет правосудия

15:49, 6 ноября 2023
11 кандидатов на должность члена ВСП по квоте Президента пропустили дальше без вопросов, но из 4 работников НАБУ дальше пропустили только одного.
Комиссия при Президенте определилась, кого пропускать дальше в конкурсе в Высший совет правосудия
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Состоялось заседание Конкурсной комиссии по отбору кандидатов для осуществления Президентом Украины Владимиром Зеленским назначения на должность члена Высшего совета правосудия (ВСП).

По результатам рассмотрения документов, поданных лицами, претендующими на участие в конкурсе, конкурсная комиссия приняла решение:

Признаны соответствующими требованиям документы 8 судей и трех кандидатов из других сфер, в частности, из 4 кандидатов – работников НАБУ, точно допущен старший детектив НАБУ Виктор Павлущик, который также в 2023 году был финалистом конкурса на должность директора НАБУ.

Судьи

  1. БАЛАЦ Сергей Валерьевич – судья Хозяйственного суда города Киева
  2. ГУРИН Дмитрий Николаевич – судья Житомирского окружного административного суда
  3. ЖУК Андрей Владимирович – судья Кассационного админсуда в составе Верховного Суда
  4. ЗАИЧКО Елена Викторовна – судья Харьковского окружного административного суда
  5. КАПУСТИНСКИЙ Максим Викторович – судья Энергодарского городского суда Запорожской области
  6. ПАНЧЕНКО Наталья Дмитриевна – судья Киевского окружного административного суда
  7. ТКАЧЕНКО Александр Васильевич – судья Хозяйственного суда Николаевской области
  8. ФЕЛЕНКО Юрий Анатольевич – судья Балаклейского райсуда Харьковской области, помощник командира батальона по правовой работе

Другие кандидаты

  • ПАВЛУЩИК Виктор Владимирович – старший детектив-руководитель отдела детективов НАБУ
  • ШЕЙГЕЦ Валентин Михайлович – экс-прокурор Житомирской местной прокуратуры Житомирской области
  • ШЕВЧУК Алексей Анатольевич адвокат

Отложено рассмотрение документов следующих лиц:

ДАВИДЧУК Дмитрий Павлович – старший детектив НАБУ

ИВАЩЕНКО Владислав Иванович – адвокат

РИЩЕНКО Андрей Юрьевич – судья Днепропетровского окружного административного суда.

Не отвечают требованиям документы таких лиц:

КЛИМЕНКО Кирилл Олегович – экс-доцент кафедры международных отношений и общественных наук в Национальном университете биоресурсов и природопользования

САВЬЮК Максим Игоревич – детектив НАБУ

Цибуля Олег Владимирович - начальник отдела по работе с особыми активами (отдела правового обеспечения и сопровождения представительства в судах) в Национальном антикоррупционном бюро

УМАНСКИЙ Роман Викторович – адвокат.

Автор: Наталья Мамченко

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