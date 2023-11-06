Комиссия при Президенте определилась, кого пропускать дальше в конкурсе в Высший совет правосудия

11 кандидатов на должность члена ВСП по квоте Президента пропустили дальше без вопросов, но из 4 работников НАБУ дальше пропустили только одного.

Состоялось заседание Конкурсной комиссии по отбору кандидатов для осуществления Президентом Украины Владимиром Зеленским назначения на должность члена Высшего совета правосудия (ВСП).

По результатам рассмотрения документов, поданных лицами, претендующими на участие в конкурсе, конкурсная комиссия приняла решение:

Признаны соответствующими требованиям документы 8 судей и трех кандидатов из других сфер, в частности, из 4 кандидатов – работников НАБУ, точно допущен старший детектив НАБУ Виктор Павлущик, который также в 2023 году был финалистом конкурса на должность директора НАБУ.

Судьи

БАЛАЦ Сергей Валерьевич – судья Хозяйственного суда города Киева ГУРИН Дмитрий Николаевич – судья Житомирского окружного административного суда ЖУК Андрей Владимирович – судья Кассационного админсуда в составе Верховного Суда ЗАИЧКО Елена Викторовна – судья Харьковского окружного административного суда КАПУСТИНСКИЙ Максим Викторович – судья Энергодарского городского суда Запорожской области ПАНЧЕНКО Наталья Дмитриевна – судья Киевского окружного административного суда ТКАЧЕНКО Александр Васильевич – судья Хозяйственного суда Николаевской области ФЕЛЕНКО Юрий Анатольевич – судья Балаклейского райсуда Харьковской области, помощник командира батальона по правовой работе

Другие кандидаты

ПАВЛУЩИК Виктор Владимирович – старший детектив-руководитель отдела детективов НАБУ

ШЕЙГЕЦ Валентин Михайлович – экс-прокурор Житомирской местной прокуратуры Житомирской области

ШЕВЧУК Алексей Анатольевич адвокат

Отложено рассмотрение документов следующих лиц:

ДАВИДЧУК Дмитрий Павлович – старший детектив НАБУ

ИВАЩЕНКО Владислав Иванович – адвокат

РИЩЕНКО Андрей Юрьевич – судья Днепропетровского окружного административного суда.

Не отвечают требованиям документы таких лиц:

КЛИМЕНКО Кирилл Олегович – экс-доцент кафедры международных отношений и общественных наук в Национальном университете биоресурсов и природопользования

САВЬЮК Максим Игоревич – детектив НАБУ

Цибуля Олег Владимирович - начальник отдела по работе с особыми активами (отдела правового обеспечения и сопровождения представительства в судах) в Национальном антикоррупционном бюро

УМАНСКИЙ Роман Викторович – адвокат.

Автор: Наталья Мамченко

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