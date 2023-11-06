Комісія при Президенті визначилася, кого пропускати далі в конкурсі до Вищої ради правосуддя

Відбулося засідання Конкурсної комісії з добору кандидатів для здійснення Президентом України Володимиром Зеленським призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя (ВРП).
За результатами розгляду документів, поданих особами, які претендують на участь у конкурсі, конкурсна комісія прийняла рішення:
Визнано такими, що відповідають вимогам документи 8 суддів та трьох кандидатів з інших сфер, зокрема, з 4 кандидатів – працівників НАБУ, точно допущено старшого детектива НАБУ Віктора Павлущика, який також у 2023 році був фіналістом конкурсу на посаду директора НАБУ.
Судді
- БАЛАЦ Сергій Валерійович – суддя Господарського суду міста Києва
- ГУРІН Дмитро Миколайович– суддя Житомирського окружного адміністративного суду
- ЖУК Андрій Володимирович – суддя Касаційного адмінсуду у складі Верховного Суду
- ЗАІЧКО Олена Вікторівна – суддя Харківського окружного адміністративного суду
- КАПУСТИНСЬКИЙ Максим Вікторович – суддя Енергодарського міського суду Запорізької області
- ПАНЧЕНКО Наталія Дмитрівна - суддя Київського окружного адміністративного суду
- ТКАЧЕНКО Олександр Васильович – суддя Господарського суду Миколаївської області
- ФЕЛЕНКО Юрій Анатолійович – суддя Балаклійського райсуду Харківської області, помічник командира батальйону з правової роботи
Інші кандидати
- ПАВЛУЩИК Віктор Володимирович– старший детектив-керівник відділу детективів НАБУ
- ШЕЙГЕЦЬ Валентин Михайлович – екс-прокурор Житомирської місцевої прокуратури Житомирської області
- ШЕВЧУК Олексій Анатолійович адвокат
Відкладено розгляд документів таких осіб:
ДАВИДЧУК Дмитро Павлович – старший детектив НАБУ
ІВАЩЕНКО Владислав Іванович - адвокат
РИЩЕНКО Андрій Юрійович– суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду.
Не відповідають вимогам документи таких осіб:
КЛИМЕНКО Кирило Олегович – екс-доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук у Національному університеті біоресурсів і природокористування
САВ’ЮК Максим Ігорович – детектив НАБУ
ЦИБУЛЯ Олег Володимирович - начальник відділу по роботі з особливими активами (відділу правового забезпечення та супроводження представництва в судах) у Національному антикорупційному бюро
УМАНСЬКИЙ Роман Вікторович – адвокат.
Автор: Наталя Мамченко
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