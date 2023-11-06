Комісія при Президенті визначилася, кого пропускати далі в конкурсі до Вищої ради правосуддя

11 кандидатів на посаду члена ВРП за квотою Президента пропустили далі без питань, але з 4 працівників НАБУ далі пропустили лише одного.

Відбулося засідання Конкурсної комісії з добору кандидатів для здійснення Президентом України Володимиром Зеленським призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя (ВРП).

За результатами розгляду документів, поданих особами, які претендують на участь у конкурсі, конкурсна комісія прийняла рішення:

Визнано такими, що відповідають вимогам документи 8 суддів та трьох кандидатів з інших сфер, зокрема, з 4 кандидатів – працівників НАБУ, точно допущено старшого детектива НАБУ Віктора Павлущика, який також у 2023 році був фіналістом конкурсу на посаду директора НАБУ.

Судді

БАЛАЦ Сергій Валерійович – суддя Господарського суду міста Києва ГУРІН Дмитро Миколайович– суддя Житомирського окружного адміністративного суду ЖУК Андрій Володимирович – суддя Касаційного адмінсуду у складі Верховного Суду ЗАІЧКО Олена Вікторівна – суддя Харківського окружного адміністративного суду КАПУСТИНСЬКИЙ Максим Вікторович – суддя Енергодарського міського суду Запорізької області ПАНЧЕНКО Наталія Дмитрівна - суддя Київського окружного адміністративного суду ТКАЧЕНКО Олександр Васильович – суддя Господарського суду Миколаївської області ФЕЛЕНКО Юрій Анатолійович – суддя Балаклійського райсуду Харківської області, помічник командира батальйону з правової роботи

Інші кандидати

ПАВЛУЩИК Віктор Володимирович– старший детектив-керівник відділу детективів НАБУ

ШЕЙГЕЦЬ Валентин Михайлович – екс-прокурор Житомирської місцевої прокуратури Житомирської області

ШЕВЧУК Олексій Анатолійович адвокат

Відкладено розгляд документів таких осіб:

ДАВИДЧУК Дмитро Павлович – старший детектив НАБУ

ІВАЩЕНКО Владислав Іванович - адвокат

РИЩЕНКО Андрій Юрійович– суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

Не відповідають вимогам документи таких осіб:

КЛИМЕНКО Кирило Олегович – екс-доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук у Національному університеті біоресурсів і природокористування

САВ’ЮК Максим Ігорович – детектив НАБУ

ЦИБУЛЯ Олег Володимирович - начальник відділу по роботі з особливими активами (відділу правового забезпечення та супроводження представництва в судах) у Національному антикорупційному бюро

УМАНСЬКИЙ Роман Вікторович – адвокат.

Автор: Наталя Мамченко

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