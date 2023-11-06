На кордоні між Польщею та Україною почалися протести польських перевізників: рух заблоковано, відео

Перевізники розпочали акцію протесту біля трьох прикордонних переїздів на кордоні між Польщею та Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин».

Фото: Komitet Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu

Польські перевізники 6 жовтня почали акції протесту поблизу 3-х автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Про це інформує Держприкордонслужба України.

«Після 13:00 години відбулося поступове блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова», «Рава-Руська-Гребенне». Ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що організатори протесту планують пропускати лише по одному вантажному автомобілю на годину. Водночас обіцяють не блокувати рух вантажівок з товарами безпекового, гуманітарного характеру та ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються, тощо.

Мітингувальники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні.

Видання «Радіо Свобода» публікує відео з місця подій.

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