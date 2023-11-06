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Нардепу Андрію Ніколаєнку, який вчинив смертельну ДТП на Житомирщині, повідомлено про підозру

16:02, 6 листопада 2023
Наразі до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу.
Нардепу Андрію Ніколаєнку, який вчинив смертельну ДТП на Житомирщині, повідомлено про підозру
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За матеріалами ДБР Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру народному депутату Андрію Ніколаєнку, який вчинив смертельну ДТП на Житомирщині. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Подія трапилась на трасі Київ-Чоп поблизу села Березівка Житомирського району близько десятої ранку 3 листопада 2023 року.

Автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат, наїхав на пішохода. Встановлено, що народний депутат всупереч вимогам пунктів ПДР рухався із перевищенням дозволеної швидкості.

18-річна дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події.

Народному депутату повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

У повідомленні не зазначено імені депутата, йдеться про депутата фракції «Батьківщина» Андрія Ніколаєнка.

Раніше ми писали, що ДБР розслідує справу за фактом смертельної ДТП за участі нардепа.

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