Нардепу Андрію Ніколаєнку, який вчинив смертельну ДТП на Житомирщині, повідомлено про підозру

За матеріалами ДБР Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру народному депутату Андрію Ніколаєнку, який вчинив смертельну ДТП на Житомирщині. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Подія трапилась на трасі Київ-Чоп поблизу села Березівка Житомирського району близько десятої ранку 3 листопада 2023 року.
Автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат, наїхав на пішохода. Встановлено, що народний депутат всупереч вимогам пунктів ПДР рухався із перевищенням дозволеної швидкості.
18-річна дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події.
Народному депутату повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Наразі до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу.
У повідомленні не зазначено імені депутата, йдеться про депутата фракції «Батьківщина» Андрія Ніколаєнка.
Раніше ми писали, що ДБР розслідує справу за фактом смертельної ДТП за участі нардепа.
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