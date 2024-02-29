Кирило Буданов вперше прокоментував рішення про звільнення Валерія Залужного

Буданов засумнівався, що причиною для звільнення Залужного міг стати конфлікт із Зеленським.

Фото: lb.ua

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов не вірить у те, що до звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ могли призвести якісь особисті розбіжності між ним Главою держави Володимиром Зеленським. Про це він заявив в інтерв’ю CBC News

«Відповідаючи на запитання про очевидний розкол, Буданов сказав, що навряд чи можуть бути особисті розбіжності між чоловіками, коли один з них є «прямим підлеглим іншого», - пише видання.

Він також натякнув, що Зеленський ухвалив правильне рішення, замінивши Залужного.

«Якщо все добре, і все чудово, і все робиться правильно, то чому ми опинилися в тій ситуації, в якій опинилися?», - сказав Буданов.

Як відомо, 8 грудня Президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначення на посаду Олександра Сирського.

Крім того, Зеленський назвав прізвища бригадних генералів, які стануть керівниками у ЗСУ.

Також Президент Володимир Зеленський повідомив про сутнісні зміни, які відбудуться у ЗСУ.

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