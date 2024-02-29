Призначено голову Сквирського районного суду Київської області

Головою суду став Олександр Коваленко.

29 лютого зборами суддів Сквирського районного суду Київської області суддю Олександра Коваленка обрано головою суду.

Раніше ми писали, що обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Крім того, обрано голову Іванівського районного суду Одеської області.

А ще обрали голову Роздільнянського райсуду Одеської області.

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