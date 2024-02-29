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Європейський парламент закликав Україну ратифікувати Римський статут та випускати депутатів у відрядження за кордон

Також Європарламент наголошує, що процес вступу України до ЄС базуватиметься на заслугах, і що методологія розширення робить наголос на ключових сферах поваги до верховенства права, фундаментальних цінностей, прав людини, демократії та боротьби з корупцією.

Директора БЕБ будуть обирати за новою процедурою, а працівників БЕБ переатестують – новий законопроект

Працівників Бюро економічної безпеки переатестують комісії з переважним голосом осіб, делегованих міжнародними і неурядовими організаціями.

Держпраці перевірятиме роботодавців на предмет цькування працівників

У Держпраці з’являться повноваження перевіряти підприємства на предмет здійснення мобінгу стосовно працівників.

Доступ ГРД до суддівських досьє: ВККС просить органи суддівського врядування поділитися думками

Пропозиції до Порядку доступу до суддівського досьє членів ГРД запропоновано надати до 11 березня.

Поліція братиме участь в оповіщенні військовозобов’язаних спільно з ТЦК і зможе фіксувати процес на камеру

У Комітеті з національної безпеки розповіли про те, чи буде поліція вручати повістки після змін до закону про мобілізацію.

  1. Суд інфо

Призначено голову Сквирського районного суду Київської області

21:09, 29 лютого 2024
Головою суду став Олександр Коваленко.
Призначено голову Сквирського районного суду Київської області
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29 лютого зборами суддів Сквирського районного суду Київської області суддю Олександра Коваленка обрано головою суду.

Раніше ми писали, що обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Крім того, обрано голову Іванівського районного суду Одеської області.

А ще обрали голову Роздільнянського райсуду Одеської області. 

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