Перестало биться сердце судьи в отставке Ольги Лесив.

Фото: Ивано-Франковский апелляционный суд

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Ушла из жизни судья в отставке Ивано-Франковского апелляционного суда, Заслуженный юрист Украины Ольга Лесив. Об этом сообщается на сайте судебного учреждения.

Отмечается, что Ольга Васильевна Лесив отдала служению Закону в должности судьи двадцать пять лет своей жизни.

Начала судейскую карьеру 12 апреля 1976 народным судьей Галицкого районного народного суда.

В августе 1982 года избрана судьей Ивано-Франковского областного суда.

С 8 апреля 1996 года исполняла обязанности заместителя председателя областного суда, председателя коллегии по гражданским делам.

В 1997 году избрана на должность судьи бессрочно.

В июне 2001 года судья Ольга Васильевна Лесив ушла в отставку.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает искренние соболезнования семье и близким Ольги Васильевны.