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Пішла з життя суддя у відставці Івано-Франківського апеляційного суду, Заслужений юрист України Ольга Лесів

11:36, 16 травня 2024
Перестало битися серце судді у відставці Ольги Лесів.
Пішла з життя суддя у відставці Івано-Франківського апеляційного суду, Заслужений юрист України Ольга Лесів
Фото: Івано-Франківський апеляційний суд
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Пішла з життя суддя у відставці Івано-Франківського апеляційного суду, Заслужений юрист України Ольга Лесів. Про це повідомляється на сайті судової установи.

Зазначається, що Ольга Василівна Лесів віддала служінню Закону на посаді судді двадцять п’ять років свого життя.

Розпочала суддівську кар’єру 12 квітня 1976 року народною суддею Галицького районного народного суду.

У серпні 1982 року обрана суддею Івано-Франківського обласного суду.

З 8 квітня 1996 року виконувала обов’язки заступника голови обласного суду, голови колегії в цивільних справах.

У 1997 році обрана на посаду судді безстроково.

У червні 2001 року суддя Ольга Василівна Лесів вийшла у відставку.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює щирі співчуття родині та близьким Ольги Василівни. 

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