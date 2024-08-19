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ВККС рассмотрит вопрос о командировке судьи в Бердичевский горрайонный суд Житомирской области

16:05, 19 августа 2024
Рассмотрение вопроса пройдет 18 сентября.
ВККС рассмотрит вопрос о командировке судьи в Бердичевский горрайонный суд Житомирской области
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что назначила вопрос о внесении командировочного представления (временный перевод) для осуществления правосудия 1 судьи в Бердичевский горрайонный суд Житомирской области.

Рассмотрение вопроса пройдет 18 сентября 2024 в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Согласно части первой статьи 55 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» по решению Высшего совета правосудия, принятому на основании представления Высшей квалификационной комиссии судей Украины, судья может быть, по его согласию, откомандирован в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудие.

Судья, который выразил намерение быть откомандированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие согласно установленной форме (можно загрузить по этой ссылке), к которой добавить:

1) справку согласно установленной форме (можно загрузить по этой ссылке);

2) другие документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии).

Срок подачи документов – 7 дней со дня публикации этого объявления.

Форма представления документов – бумажная или электронная.

Документы могут быть поданы судьей лично или отправлены по почте (в том числе по электронной).

Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей Украины:

  • почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9;
  • электронный адрес: [email protected].

Время для личного представления документов:

  • с понедельника по четверг с 08:00 до 12:00 и с 12:45 до 16:00;
  • в пятницу с 08:00 до 12:00 и с 12:45 до 15:00.

Сканированные изображения бумажных документов, направленных по почте, не позднее следующего дня со дня их направления необходимо отправить по электронному адресу: [email protected] со сканированным изображением документа, подтверждающего соответствующую отправку.

Судьи, желающие отправить документы по электронной почте, должны направить на электронный адрес Комиссии согласие и другие материалы в виде электронного документа (подписанные квалифицированной электронной подписью).

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