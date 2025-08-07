ВСП уволил судей Екатерину Лукинову, Ирину Ионникову и Таисию Логвину в отставку

ВСП принял решение уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке.

Высший совет правосудия 7 августа рассмотрел материалы об увольнении судей по общим основаниям.

ВСП решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Лукинову Екатерину Сергеевну — с должности судьи Покровского районного суда Днепропетровской области;

Ионникову Ирину Анатольевну — с должности судьи Северного апелляционного хозяйственного суда;

Логвину Таисию Валентиновну — с должности судьи Деснянского районного суда города Чернигова.

Ранее Высший совет правосудия уволил в отставку суддей Романа Коваля, Елену Кононенко, Елену Ивахненко и Оксану Фанду.

Также ВСП уволил трех судей по общим обстоятельствам.

