ВСП уволил судей Екатерину Лукинову, Ирину Ионникову и Таисию Логвину в отставку

Высший совет правосудия 7 августа рассмотрел материалы об увольнении судей по общим основаниям.
ВСП решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:
Лукинову Екатерину Сергеевну — с должности судьи Покровского районного суда Днепропетровской области;
Ионникову Ирину Анатольевну — с должности судьи Северного апелляционного хозяйственного суда;
Логвину Таисию Валентиновну — с должности судьи Деснянского районного суда города Чернигова.
Ранее Высший совет правосудия уволил в отставку суддей Романа Коваля, Елену Кононенко, Елену Ивахненко и Оксану Фанду.
Также ВСП уволил трех судей по общим обстоятельствам.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.