Практика судов
  1. Суд инфо

ВСП продлила срок приема документов для участия в отборе на должность главы ГСА

11:18, 4 сентября 2025
Срок приема документов для участия в отборе на должность главы ГСА продлили до 23 сентября.
Высший совет правосудия сообщил, что принял решение продлить сроки дополнительного приема документов для участия в отборе на должность главы Государственной судебной администрации Украины с 9 сентября 2025 года по 23 сентября 2025 года.

7 августа 2025 года ВСП принял решение о проведении дополнительного приема документов для участия в отборе на должность главы ГСА Украины, который еще продолжается – до 8 сентября 2025 года.

«С целью привлечения как можно большего количества новых кандидатов для проведения прозрачного и конкурентного отбора на должность главы Государственной судебной администрации Украины Высший совет правосудия принял соответствующее решение», – заявили в ВСП.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Высший совет правосудия 7 августа 2025 года возобновил конкурсный отбор на должность председателя Государственной судебной администрации, который начался еще в 2024 году.

Напомним, что у Государственной судебной администрации с 2023 года отсутствует постоянный руководитель. И. о. главы ГСА является бывший заместитель председателя ГСА Максим Пампура.

ГСА ВСП

Психиатрические учреждения не смогут ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности психически больного лица — депутаты поддержали законопроект

Верховная Рада поддержала законопроект, которым депутаты предлагают лишить психиатрические учреждения права ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности больного лица, а также разрешить недееспособным лицам и их адвокатам увольнять опекунов.

Верховная Рада поддержала законопроект о возвращении военных из СЗЧ на службу без уголовной ответственности

Документ предусматривает новые условия освобождения от уголовной ответственности для военнослужащих, которые самовольно оставили часть или место службы, но вернулись до 30 августа.

Течение остановленных на время военного положения сроков исковой давности в Гражданском кодексе возобновлено – вступил в силу закон

4 сентября вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которыми отменена остановка течения исковой давности, которая была введена на время военного состояния.

Проверки игорного бизнеса до сих пор не возобновлены, а тендер на создание системы онлайн-мониторинга объявлен лишь 2 сентября — Даниил Гетманцев

Плановые и внеплановые проверки игорного бизнеса остановлены, а система онлайн-мониторинга до сих пор не создана — в Раде раскритиковали Минцифры и PlayCity.

Верховная Рада приняла постановление о возвращении прямых трансляций заседаний парламента

В постановлении говорится, что оно принимается с целью обеспечения прямых трансляций открытых заседаний Верховной Рады парламентским телеканалом «Рада».

