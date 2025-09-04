ВСП продлила срок приема документов для участия в отборе на должность главы ГСА

Срок приема документов для участия в отборе на должность главы ГСА продлили до 23 сентября.

Высший совет правосудия сообщил, что принял решение продлить сроки дополнительного приема документов для участия в отборе на должность главы Государственной судебной администрации Украины с 9 сентября 2025 года по 23 сентября 2025 года.

7 августа 2025 года ВСП принял решение о проведении дополнительного приема документов для участия в отборе на должность главы ГСА Украины, который еще продолжается – до 8 сентября 2025 года.

«С целью привлечения как можно большего количества новых кандидатов для проведения прозрачного и конкурентного отбора на должность главы Государственной судебной администрации Украины Высший совет правосудия принял соответствующее решение», – заявили в ВСП.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Высший совет правосудия 7 августа 2025 года возобновил конкурсный отбор на должность председателя Государственной судебной администрации, который начался еще в 2024 году.

Напомним, что у Государственной судебной администрации с 2023 года отсутствует постоянный руководитель. И. о. главы ГСА является бывший заместитель председателя ГСА Максим Пампура.

