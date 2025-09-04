ВРП продовжила строк прийому документів для участі у доборі на посаду голови ДСА

Строк прийому документів для участі у доборі на посаду голови ДСА продовжили до 23 вересня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя повідомила, що вирішила продовжити строки додаткового прийому документів для участі у доборі на посаду голови Державної судової адміністрації України з 9 вересня 2025 року по 23 вересня 2025 року.

7 серпня 2025 року ВРП ухвалила рішення про проведення додаткового прийому документів для участі у доборі на посаду голови ДСА України, який ще триває – по 8 вересня 2025 року.

«З метою залучення якомога більшої кількості нових кандидатів для проведення прозорого та конкурентного добору на посаду Голови Державної судової адміністрації України Вища рада правосуддя прийняла відповідне рішення», - заявили у ВРП.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Вища рада правосуддя 7 серпня 2025 року відновила конкурсний добір на посаду голови Державної судової адміністрації, який розпочався ще у 2024 році.

Нагадаємо, що у Державної судової адміністрації з 2023 року відсутній постійний керівник. В. о. голови ДСА є колишній заступник голови ДСА Максим Пампура.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.