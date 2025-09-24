Практика судов
ВСП согласовала перераспределение бюджетных расходов для повышения должностных окладов работников аппаратов судов

10:33, 24 сентября 2025
Высший совет правосудия 23 сентября согласовал предложенное ГСА перераспределение бюджетных расходов.
Высший совет правосудия сообщил, что получил от ГСА ряд предложений о согласовании перераспределения бюджетных ассигнований для обеспечения надлежащих условий деятельности судов, в том числе для удовлетворения потребностей судов с целью повышения должностных окладов работников аппаратов судов во исполнение постановления Кабмина от 1 сентября 2025 года № 1112 «Об установлении размеров дополнительного коэффициента повышения должностных окладов государственных служащих аппаратов судов, других органов системы правосудия», а также в соответствии с постановлением правительства от 10 сентября 2025 года № 1113 «Некоторые вопросы оплаты труда работников патронатных служб в системе правосудия на период военного положения» с учетом коэффициентов.

«Высший совет правосудия 23 сентября 2025 года согласовал предложенное перераспределение бюджетных расходов», – заявили в ВСП.

В Высшем совете правосудия напомнили, что 1 сентября и 10 сентября 2025 года КМУ поддержал инициированные и разработанные ГСА Украины проекты постановлений о повышении должностных окладов государственных служащих в аппаратах судов.

С целью обеспечения конкурентоспособности заработной платы государственных служащих аппаратов судов, органов и учреждений системы правосудия, а также работников патронатной службы аппаратов судов, к их должностным окладам будут применяться установленные коэффициенты:

  • к должностным окладам государственных служащих аппаратов местных общих судов, которые провели классификацию должностей государственной службы, – в размере 1,19;
  • к должностным окладам государственных служащих аппаратов апелляционных судов, окружных административных судов, хозяйственных судов, территориальных управлений Государственной судебной администрации, территориальных подразделений Службы судебной охраны, которые провели классификацию должностей государственной службы, – в размере 1,3;
  • работников патронатных служб Верховного Суда, высших специализированных судов, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины – 1,45;
  • работников патронатных служб апелляционных судов, окружных административных, хозяйственных судов – 1,3;
  • работников патронатных служб местных общих судов – 1,25.

«Это позволит обеспечить повышение должностных окладов работников аппаратов судов, сбалансировать фонд оплаты труда в соответствии с новыми условиями, повысить мотивацию и сохранить квалифицированные кадры, а также улучшить условия для эффективного функционирования судебной системы», – говорится в сообщении.

Также в ВСП отметили, что ГСА Украины системно обращается в ВСП по вопросам согласования перераспределения средств для оперативного реагирования на финансовые потребности судов.

Среди других направлений расходов, по которым ВСП принимает соответствующие решения о согласовании перераспределения, есть, в частности, оплата коммунальных услуг, материально-техническое оснащение судов, ремонтные работы, оборудование укрытий, перераспределение расходов между судами в связи с командировкой судей и другое.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, Кабмин опубликовал постановление о повышении должностных окладов помощникам судей, ВСП и ВККС

