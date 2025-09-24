ВСП согласовала перераспределение бюджетных расходов для повышения должностных окладов работников аппаратов судов

Высший совет правосудия 23 сентября согласовал предложенное ГСА перераспределение бюджетных расходов.

Высший совет правосудия сообщил, что получил от ГСА ряд предложений о согласовании перераспределения бюджетных ассигнований для обеспечения надлежащих условий деятельности судов, в том числе для удовлетворения потребностей судов с целью повышения должностных окладов работников аппаратов судов во исполнение постановления Кабмина от 1 сентября 2025 года № 1112 «Об установлении размеров дополнительного коэффициента повышения должностных окладов государственных служащих аппаратов судов, других органов системы правосудия», а также в соответствии с постановлением правительства от 10 сентября 2025 года № 1113 «Некоторые вопросы оплаты труда работников патронатных служб в системе правосудия на период военного положения» с учетом коэффициентов.

«Высший совет правосудия 23 сентября 2025 года согласовал предложенное перераспределение бюджетных расходов», – заявили в ВСП.

В Высшем совете правосудия напомнили, что 1 сентября и 10 сентября 2025 года КМУ поддержал инициированные и разработанные ГСА Украины проекты постановлений о повышении должностных окладов государственных служащих в аппаратах судов.

С целью обеспечения конкурентоспособности заработной платы государственных служащих аппаратов судов, органов и учреждений системы правосудия, а также работников патронатной службы аппаратов судов, к их должностным окладам будут применяться установленные коэффициенты:

к должностным окладам государственных служащих аппаратов местных общих судов, которые провели классификацию должностей государственной службы, – в размере 1,19;

к должностным окладам государственных служащих аппаратов апелляционных судов, окружных административных судов, хозяйственных судов, территориальных управлений Государственной судебной администрации, территориальных подразделений Службы судебной охраны, которые провели классификацию должностей государственной службы, – в размере 1,3;

работников патронатных служб Верховного Суда, высших специализированных судов, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины – 1,45;

работников патронатных служб апелляционных судов, окружных административных, хозяйственных судов – 1,3;

работников патронатных служб местных общих судов – 1,25.

«Это позволит обеспечить повышение должностных окладов работников аппаратов судов, сбалансировать фонд оплаты труда в соответствии с новыми условиями, повысить мотивацию и сохранить квалифицированные кадры, а также улучшить условия для эффективного функционирования судебной системы», – говорится в сообщении.

Также в ВСП отметили, что ГСА Украины системно обращается в ВСП по вопросам согласования перераспределения средств для оперативного реагирования на финансовые потребности судов.

Среди других направлений расходов, по которым ВСП принимает соответствующие решения о согласовании перераспределения, есть, в частности, оплата коммунальных услуг, материально-техническое оснащение судов, ремонтные работы, оборудование укрытий, перераспределение расходов между судами в связи с командировкой судей и другое.

